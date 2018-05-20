Путин выдвинул условие Меркель по вопросу размещения миротворцев на Донбассе - журналист

Во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина стороны обсудили условия размещения миротворческого контингента под мандатом ООН на востоке Украины.

Как заявляет главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов, условием Москвы был категорический запрет на участие в миротворческой миссии представителям из стран НАТО.

"Я напомню, что следующая встреча уже с французским президентом Макроном уже будет меньше чем через неделю, 24-го. И, конечно, там был очень интересный разговор про Украину и про Сирию, насколько я понял, насколько я знаю", - рассказал Венедиктов о деталях переговоров Путина и Меркель в Сочи.

Во-первых, по его словам, речь идет о том, чтобы миротворцы были введены не на линию разделения с оккупированными районами Донецкой и Луганской области, а всюду.

Фактически о реакции Меркель на требование отсутствия представителей из стран альянса не указывается.

"Миротворцы не должны быть солдаты НАТО. Ни одной страны НАТО. Это условие России, оно принято. Но, с другой стороны, там могут быть шведы, армяне и так далее. Это сложная конструкция, которая должна идти одновременно с выводом и российских советников – давай назовем это так – и незаконных вооруженных формирований, и украинская армия", - сказал главред.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила на переговорах в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Донбассе. По словам Меркель, Минские соглашения остаются единственной основой для процесса урегулирования ситуации на Донбассе и напомнила, что в ночь на 1 мая "были серьезные нарушения режима прекращения огня".

Ранее спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о неприемлемости предложения РФ о размещении миротворческой миссии только на линии соприкосновения на Донбассе.