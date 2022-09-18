Путин выдвинул ультиматум Европе: Хотите газа — открывайте Северный поток-2 — Reuters 18 сентября, 00:59 Путин шантажирует Европу газовыми поставками (Фото:kremlin.ru)

Российский диктатор Владимир Путин отрицает причастность России к энергетическому кризису в Европе, заявив, что если Европейский Союз хочет больше газа, он должен отменить санкции, якобы препятствующие открытию газопровода Северный поток-2.

Об этом Путин заявил, выступая перед журналистами после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, 16 сентября, сообщает Reuters.

Путин обвинил в энергетическом кризисе, что он назвал «зеленой повесткой дня», и настаивал на том, что Россия выполнит свои энергетические обязательства.

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"Суть в том, если у вас есть желание, если вам так тяжело, просто снимите санкции с Северного потока-2, а это 55 миллиардов кубометров газа в год, просто нажмите кнопку, и все уйдет", - сказал Путин.

Северный поток-2 — трубопровод из России в Европу протяженностью 1234 км, построенный в обход газотранспортной системы Украины на дне Балтийского моря. Строить проект начали в 2018 году уже после вторжения РФ в украинский Крым и Донецкую и Луганскую области.

В 2021 году строительство газопровода было завершено, однако немецкий регулятор так и не сертифицировал его на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинским границам. За два дня до начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года Германия остановила сертификацию проекта.

1 марта оператор газопровода подал заявление о банкротстве. По словам президента США Джо Байдена, США и Германия работают над тем, чтобы Северный поток-2 не был запущен.

Между тем, цены на газ в Европе выросли более чем вдвое с начала года на фоне того, как Россия сократила поставки.

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Европа обвинила Россию в использовании поставок газа в качестве оружия в ответ на санкции Запада, наложенные на Москву за начатую ею захватническую войну против Украины.

Россия же говорит, что Запад развязал экономическую войну, а санкции якобы помешали работе газопровода Северный поток-1.

Ранее российский Газпром объявил о полной остановке поставок газа по трубопроводу Северный поток-1 якобы по техническим причинам.

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