23 октября 2018, вторник

Путин ввел антиукраинские санкции. Как это повлияет на Украину

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Кремль таким образом пытается повлиять на общественное мнение

Кремль таким образом пытается повлиять на общественное мнение

Россия введет санкции против Украины. 22 октября соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В документе говорится, что Россия таким образом отвечает на "недружественные действия Украины, которые нарушают международное право". Правительству поручено подготовить список физических и юридических лиц из Украины, против которых будут введены "специальные экономические меры".

В мае Украина обновила список лиц и компаний, которые подпадали под персональные экономические и другие ограничительные меры. Всего в перечень попали по меньшей мере 1700 человек и 750 организаций. Среди них оказались так называемые "крымские депутаты", депутаты Госдумы, а также парламентарии стран ЕС. Санкции блокируют активы, запрещают приватизацию, въезд конкретных лиц и вывод их средств за пределы Украины.

Импорт из России

Российские санкции будут ощутимыми, однако запоздалыми, ведь это будет длительный процесс. В частности, много времени уйдет на определение так называемых специальных экономических мер, перечня физических и юридических лиц, отметил советник премьер-министра Украины по международным вопросам Сергей Попик.

Внешнеторговый оборот между РФ и Украиной в 2017 году составил почти 13 млрд долларов

Он также напомнил, что украинские санкции - это продолжение международных ограничений.

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, внешнеторговый оборот между Российской Федерацией и Украиной в 2017 году составил почти 13 млрд долларов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объемы импорта товаров из России в Украину увеличились до почти 8 млрд, что также на четверть больше показателей прошлого года.

Влияние на выборы в Украине

Скорее всего Россия введет санкции в отношении предприятий, вокруг которых образовались города и которые живут именно благодаря этому.

И.о. президента Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка отметил, что Россия таким образом пытается повлиять на общественное мнение, в частности именно граждан восточных регионов на выборах в Украине, говорит Тарас Качка.

По его словам, в последнее время как украинский импорт, так и экспорт с Россией растет. Это старые связи, ведь нет тотального эмбарго со стороны Украины. В таких условиях бизнес всегда будет существовать, добавил эксперт.

"Россия найдет несколько чувствительных предприятий, которые являются градообразующими. Особенно на Востоке и на Юге. Харьков, Каменское. Санкции не коснутся предприятий, от которых РФ зависит. Это то же турбины", - сказал Качка.

Напомним, что Украина, Норвегия, Албания и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении еще на шесть месяцев санкций против России.

Журнал Новое Время №38

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