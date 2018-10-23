Путин ввел антиукраинские санкции. Как это повлияет на Украину

Россия введет санкции против Украины. 22 октября соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В документе говорится, что Россия таким образом отвечает на "недружественные действия Украины, которые нарушают международное право". Правительству поручено подготовить список физических и юридических лиц из Украины, против которых будут введены "специальные экономические меры".

В мае Украина обновила список лиц и компаний, которые подпадали под персональные экономические и другие ограничительные меры. Всего в перечень попали по меньшей мере 1700 человек и 750 организаций. Среди них оказались так называемые "крымские депутаты", депутаты Госдумы, а также парламентарии стран ЕС. Санкции блокируют активы, запрещают приватизацию, въезд конкретных лиц и вывод их средств за пределы Украины.

Импорт из России

Российские санкции будут ощутимыми, однако запоздалыми, ведь это будет длительный процесс. В частности, много времени уйдет на определение так называемых специальных экономических мер, перечня физических и юридических лиц, отметил советник премьер-министра Украины по международным вопросам Сергей Попик.

Внешнеторговый оборот между РФ и Украиной в 2017 году составил почти 13 млрд долларов

Он также напомнил, что украинские санкции - это продолжение международных ограничений.

По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, внешнеторговый оборот между Российской Федерацией и Украиной в 2017 году составил почти 13 млрд долларов. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объемы импорта товаров из России в Украину увеличились до почти 8 млрд, что также на четверть больше показателей прошлого года.

Влияние на выборы в Украине

Скорее всего Россия введет санкции в отношении предприятий, вокруг которых образовались города и которые живут именно благодаря этому.

И.о. президента Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка отметил, что Россия таким образом пытается повлиять на общественное мнение, в частности именно граждан восточных регионов на выборах в Украине, говорит Тарас Качка.

По его словам, в последнее время как украинский импорт, так и экспорт с Россией растет. Это старые связи, ведь нет тотального эмбарго со стороны Украины. В таких условиях бизнес всегда будет существовать, добавил эксперт.

"Россия найдет несколько чувствительных предприятий, которые являются градообразующими. Особенно на Востоке и на Юге. Харьков, Каменское. Санкции не коснутся предприятий, от которых РФ зависит. Это то же турбины", - сказал Качка.

Напомним, что Украина, Норвегия, Албания и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении еще на шесть месяцев санкций против России.