Путин второй раз поговорил с Нетаньяху о сбитом российском Ил-20 и снова обвинил Израиль

24 сентября состоялись еще одни телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о сбитом сирийскими силами противовоздушной обороны российском самолете Ил-20.

В пресс-службе Кремля заявили, что переговоры состоялись по инициативе израильской стороны.

В заявлении также говорится, что обсуждение обстоятельств было продолжено "с учетом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России".

Согласно этому заявлению, Россия продолжает настаивать, что в том, что сирийские силы ПВО сбили их самолет, виноваты ВВС Израиля.

"Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Путин заявил во время разговора, что решения России укрепить боевые возможности сирийской ПВО якобы "адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих".

Однако Биньямин Нетальяху вновь подчеркнул, что ответственность за то, что российский самолет Ил-20 был сбит, несет Сирия, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля. По мнению Нетаньяху, ответственность за трагедию с Ил-20 также лежит и на Иране, так как Тегеран, по его мнению, дестабилизирует ситуацию в регионе.

Кроме того, Нетаньяху подчеркнул, что поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию "в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе".

Напомним, во время предыдущего разговора с Путиным о сбитом Ил-20 Нетаньяху пообещал, что Израиль предоставит Москве данные об обстоятельствах авианалета, и предложил отправить начальника ВВС Израиля в Москву с этой целью.

24 сентября Минобороны России заявило о намерении в течение двух недель передать ЗРК С-300 в распоряжение ПВО Сирии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение самолета было "цепью трагических случайных обстоятельств" и исключил удар израильских ВВС. В то же время он заявил, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за "несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов".

В апреле 2018 года министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что если Сирия будет использовать против израильских самолетов российские системы ПВО, то последние будут уничтожены.