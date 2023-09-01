Путин объявил, что скоро встретится с Си Цзиньпином 1 сентября, 19:08 Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Как сообщает агентство Reuters, глава кремлевского режима не назвал сроки — только то, что встреча будет «скоро». Путин также объявил, что «с удовольствием называет [Си Цзиньпина] своим другом, потому что он очень много делает для развития российско-китайских отношений».

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Путин в октябре этого года собирается приехать в Китай. Это может быть его первая зарубежная поездка после выдачи МУС ордера на его арест.

Путин не покидал Россию с тех пор, как суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте этого года, но посещал временно захваченные Россией территории Украины. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Инфографика: NV