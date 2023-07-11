«Не конец истории». В США прокомментировали встречу Путина и Пригожина после бунта 11 июля, 07:25 Евгений Пригожин, Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Misha Japaridze/Pool/File Photo/File Photo)

В США заявили, что встреча российского диктатора Владимира Путина и главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина была новым развитием событий после неудачного бунта последнего, и не исключают, что это еще не конец.

Такое мнение высказал спикер Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга в понедельник, 10 июля.

По его словам, чем закончится история с Пригожиным в России после попытки мятежа, «еще предстоит выяснить».

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«Относительно сообщений я просто скажу: очевидно Евгений Пригожин и Владимир Путин враждовали друг с другом, а теперь мы видим, что они встречаются. Это повторяет то, что я сказал с этой трибуны на следующий день после того, как эти события произошли, а именно, что в борьбе между ними нет героев», — сказал Миллер.



Он подчеркнул: и главарь ЧВК Вагнера, и глава Кремля — люди, которые совершали зверства в Украине или же отдавали об этом приказы.

Накануне в Кремле подтвердили данные СМИ о том, что Путин встречался с Пригожиным в России после бунта. По словам спикера Дмитрия Пескова, это было 29 июня и на встрече также присутствовали командиры ЧВК Вагнера.

После неудачного однодневного бунта Пригожина и боевиков Вагнера в Кремле объявили, что главарь вагнеровцев уедет в Беларусь. Российский диктатор Путин предложил вагнеровцам три варианта действий, один из которых — ссылка в соседнюю страну.

27 июня диктатор Александр Лукашенко заявил, что тот уже находится в Беларуси. Мониторинговый проект Беларускі Гаюн дважды сообщал о приземлении борта Пригожина под Минском. Уже 6 июля Лукашенко заявил, что Пригожин якобы в Санкт-Петербурге, а вагнеровцев на территории Беларуси, по его словам, пока нет. СМИ писали, что главарь террористов возвращался в Россию, чтобы забрать деньги и оружие, изъятые спецслужбами страны-агрессора.