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Путин встречался с Медведчуком и обсуждал вопрос освобождения украинских моряков - Кремль

Сегодня, 17:26
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Путин встречался с Медведчуком и обсуждал вопрос освобождения украинских моряков - Кремль - фото

vybor.ua

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что  Владимир Путин провел встречу с украинским политиком Владимиром Медведчуком.

По словам Пескова, на встрече поднимался вопрос об освобождении украинских моряков.

"У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", - цитирует Пескова ТАСС.

Нампомним, в марте Медведчук вместе с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко посетили Москву и встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 

10 апреля в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что он  готов к прямым переговорам с Россией и собирается вывести из переговорного процесса кума Владимира Путина Виктора Медведчука, как посредника в вопросе обмена пленными.

Теги:   Россия Владимир Путин Виктор Медведчук

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