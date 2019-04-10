Путин встречался с Медведчуком и обсуждал вопрос освобождения украинских моряков - Кремль Сегодня, 17:26 781 Цей матеріал також доступний українською vybor.ua Владимир Путин и Виктор Медведчук vybor.ua

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел встречу с украинским политиком Владимиром Медведчуком.

По словам Пескова, на встрече поднимался вопрос об освобождении украинских моряков.

"У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал. Он поднимал вопрос об освобождении украинских моряков", - цитирует Пескова ТАСС.

Нампомним, в марте Медведчук вместе с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко посетили Москву и встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

10 апреля в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что он готов к прямым переговорам с Россией и собирается вывести из переговорного процесса кума Владимира Путина Виктора Медведчука, как посредника в вопросе обмена пленными.