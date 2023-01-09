«Лучше Лукашенко у Путина нет». Как зарабатывает узурпатор и что случится, если он не будет «пацифистом». Интервью с белорусским политологом 9 января, 09:38 Эксклюзив NV Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле, 19 декабря 2022 года (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Беларусь как партнер может быть какой-то капризной, ненадежной, но у российского диктатора Владимира Путина нет лучшего варианта, чем узурпатор Александр Лукашенко, считает белорусский политолог и журналист Артем Шрайбман.

В интервью Radio NV он рассказал, неизбежное ли наступление на Украину с севера, на чем держится власть Лукашенко, а также о том, как он и его семья зарабатывает.

— И западные аналитики, и террорист, военный преступник Игорь Гиркин говорят о том, что 2023 год должен быть определяющим для Беларуси, для режима Лукашенко. Цитирую Гиркина: «У Беларуси нет шансов не вступить в эту войну». Если проанализировать действия самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко, как вы понимаете его план выжить, засейвиться? Есть ли у вас версии?

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— Я думаю, что он посылает двусмысленные сигналы. С одной стороны, готовит всю свою военную машину постоянными учениями, проверками и сверками данных для мобилизации, то есть готовит ее к возможной войне, чем показывает России, что он союзник и постоянно демонстрирует то, что он готов помогать российской армии. Недавно аптечки поставил, до этого танки и т. д.

Но с другой стороны, мы видим от него и абсолютно обратные месседжи. Например, он объявил этот год годом мира для Беларуси. Он демонстрирует своему электорату, что планирует воздерживаться от участия в этой войне.

У меня нет ответа на то, получится ли у России вовлечь Беларусь, будет ли вообще в этом необходимость или сегодняшнего статуса-кво достаточно, потому что есть, в том числе у американских экспертов, большие сомнения в том, что у России в принципе есть силы сегодня на то, чтобы собрать с Беларусью боеспособную группировку для чего-то значимого на севере Украины.

Я анализ Гиркина не списывал бы полностью. Я не считаю, что сегодняшнее относительное затишье на фронтах — это какой-то новый статус-кво. Понятное дело, что Украина не смирится с ним. Думаю, что и Путин, честно говоря, хочет продолжать какие-то наступательные действия, хотя бы чтобы Донбасс захватить. Соответственно, война продолжит эскалироваться в том или ином виде.

Одним из направлений эскалации, конечно же, может быть ее интернационализация, включение новых субъектов. И тут все абсолютно непредсказуемо: Путин действительно может хотеть вовлечь Беларусь как отвлекающий маневр, чтобы бои каким-то образом шли на северной границе. Даже если они не будут вести к перерезанию потоков западной помощи в Украину, захвату Киева, даже если это будет просто побочным театром военных действий.

Я не могу полностью дать вам слово, что этого не произойдет. Потому что Путин, во-первых, непредсказуем; во-вторых, очевидным ответом на неудачи на основных фронтах традиционным для него является открытие других фронтов. Это не обязательно имеется в виду поле боя, это может быть гибридный фронт, какое-то другое нанесение вреда Западу. Мы помним эти взрывы газопроводов. Такие сценарии вполне возможны.