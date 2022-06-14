«Лукашенко еще побегает». Российский оппозиционер Илья Пономарев оценил вероятность вступления армии Беларуси в войну с Украиной под давлением Путина 14 июня, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор может заставить белорусского подельника Александра Лукашенко воевать против Украины, считает депутат Госдумы РФ в 2007—2016 годах Илья Пономарев.

«К сожалению, такая вероятность существует. Наверное, это не подавляющая вероятность, потому что сам Лукашенко этого не хочет и белорусская армия, и вообще народ. Но давление существует, и оно очень серьезное», — рассказал Пономарев в эфире Радио НВ.

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Почти четыре месяца Лукашенко удавалось маневрировать, говорит политик, но может наступить момент, когда он уже этого не сможет делать. Тем более, уверен Пономарев, у Путина до сих пор остались аргументы давления на белорусского диктатора.

«Инструментов [воздействия] очень много, но и Лукашенко сам очень непростой человек. Он знает, как управлять страной, как избегать такого давления со стороны РФ — практиковался в течение 25 лет. Поэтому я считаю, что он еще побегает. <...> Лукашенко понимает, что ему просто нужно тянуть время. И это он делает. Просто этого времени может не хватить. Я потому не полностью исключаю вероятность, что он вступит в войну, но считаю, что он сделает все возможное, чтобы этого не делать», — объяснил Пономарев.

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