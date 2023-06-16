Путин вряд ли удержит власть, если Украина победит Россию — Киссинджер 16 июня, 08:34 Генри Киссинджер (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что российскому диктатору Владимиру Путину будет трудно удержать власть, если в ходе развязанной против Украины полномасштабной войны в конце концов вынужден будет отказаться от военной агрессии и пойти на мирное соглашение с Европой.



Об этом он сказал в интервью Bloomberg.



По словам дипломата, важно, чтобы Украина вышла из войны сильной демократией, а распада РФ или ее превращения в «оскорбленное бессилие», что, по мнению Киссинджера может привести к новой эскалации, «желательно избежать».

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«Я хотел бы видеть Россию, которая признает, что ее отношения с Европой должны базироваться на соглашении и своеобразном консенсусе, и считаю, что эта война, если она закончится должным образом, может сделать это достижимым», — сказал политик.

На вопрос журналиста, сможет ли Путин остаться у власти, если война закончится на таких условиях, Киссинджер ответил: «Это маловероятно».

Дипломат описал главу Кремля как «фигуру в стиле Достоевского, охваченную амбивалентностями и неосуществимыми стремлениями», который очень способен владеть властью как лидер и «чрезмерно» использовал ее в отношении Украины.

Киссинджер считает правильным сопротивление США и других союзников неспровоцированному вторжению РФ, назвав «все более важным» то, чтобы «стороны конфликта» подумали, как хотят закончить войну дипломатическим путем. Дипломат не исключает риска, что отношения между государствами могут «преобладать над геополитическим мышлением и превратят войну в глобальный конфликт», втянув туда, в частности Китай.

