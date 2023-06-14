«Не придаем значения». В Белом доме ответили на фантазии диктатора Путина о потерях Украины на войне 14 июня, 09:37 Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала фантазии российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина якобы «потеряла» 160 танков и более 300 бронемашин.

По ее словам, она «просто повторит» то, что президент США Джо Байден сказал во время своего выступления с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Что касается комментариев, которые сделал президент Путин: Как вы знаете, мы не придаем значения публичным оценкам России. Поэтому я просто оставлю это на потом», — сказала она на брифинге.

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13 июня Сырский сообщал, что на Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах.

В Генштабе сообщали, что украинские военные имеют успехи на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях во время наступления. На всех трех за минувшие сутки продвинулись на сотни метров.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 217 тысяч военных.