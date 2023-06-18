«Типичное российское шулерство». Подоляк отреагировал на лживые заявления Путина на встрече с африканскими лидерами 18 июня, 12:10 Подоляк раскритиковал очередные лживые заявления диктатора Путина (Фото:ОП)

Лживые заявления российского диктатора Владимира Путина во время визита африканских лидеров в Москву является «типичным российским шулерством», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Типичное российское… шулерство. Военный преступник в международном розыске, с ордером на арест, уверяет африканских лидеров, что действует исключительно в рамках Устава ООН. Возможно, мы что-то пропустили», — написал он в своем Twitter.

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Подоляк пояснил всю абсурдность ситуации, напомнив о военных преступлениях оккупационной армии РФ в Украине.

«А что написано в Уставе ООН о суверенном праве вторгаться на территорию другой страны, оккупировать часть земель и создавать квазиобразования, массово убивать, пытать и грабить население, похищать детей, а затем, терпя поражение, взрывать плотины и объекты. критической инфраструктуры? Что говорит Устав ООН о показательных казнях, пытках над пленными и судилищах?» — задал риторический вопрос советник главы ОП.

16 июня президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса приехал с визитом в Киев. Вместе с ним в африканской «миротворческой миссии» участвовали главы африканских государств и правительств Африки. Это Замбия, Коморские Острова, Конго, Египет, Сенегал и Уганда.

В это день войска РФ осуществили ракетный удар по Киеву, применив для атак в том числе и баллистические ракеты.

Несмотря на это, на следующий день африканская делегация посетила Москву, где встретилась с Путиным. Там диктатор сделал ряд лживым заявлений. которые касались Бучи, а также незаконной депортации украинских детей.

16 мая лидеры африканских стран выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территорию Украины.

В Офисе Зеленского подчеркнули, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но применена может быть только украинская.



