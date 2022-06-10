«Россия всегда угрожала человечеству». Путин — враг нашего настоящего, а российские «либералы» — нашего будущего. Интервью с философом 10 июня, 07:49 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Вахтанг Кебуладзе, философ, писатель, переводчик, член Украинского ПЭH (Фото:Vakhtang Kebuladze/Facebook)

Россия всегда угрожала человечеству, а путинизм может в чем-то превзойти преступления большевиков и Сталина, считает философ, публицист, переводчик Вахтанг Кебуладзе.

В интервью Радио НВ он объяснил, почему диктатор Владимир Путин — это враг нашего настоящего, а российские так называемые либералы — это враги нашего будущего.

— Недавно в Киеве состоялся публичный разговор по теме Великого переселения. Там, кажется, историк Елена Стяжкина, ссылаясь на статью американского коллеги Тимоти Снайдера, говорила о проблеме, что мы должны объяснять Россию миру через фашизм, а не через советизм, то есть через те советские преступления, которые они всегда совершали. Как вы думаете, почему именно эти советские преступления не стали «стандартом» мировых преступлений?

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— Есть несколько слоев. Во-первых, я бы не согласился, что мы должны искать корни современных российских преступлений против человечности и человечества только в советском времени. Ибо, в конце концов, это всегда modus vivendi, способ существования этой империи. Она была не менее преступна до того, как там произошел большевистский мятеж.

Большевизм — это просто еще один способ российской имперскости. Русские всегда вели захватнические и античеловечные войны, Российская империя всегда была угрозой человечеству. Большевики просто довели это до экстремума. Казалось, что глубже уже некуда падать, но оказалось, что путинизм может в чем-то превзойти преступления большевиков и сталинизм. Дай Бог, чтобы это не произошло.

Россию обвиняли в моральном измерении, но юридически и политически преступления российского большевизма, сталинизма не были признаны, не было обвинений. Остаточно не произошло над сталинизмом, условно, Нюрнбергского процесса, как над германским нацизмом. По понятным причинам. Это то, что нам очень тяжело в беседах с нашими коллегами-европейцами и американцами из западного свободного мира всегда доказывать.

В цивилизованном мире ужасные преступления ассоциируются с правыми радикалами, нацистами и фашистами. В то же время я не устаю повторять, что на нашей земле такие же или даже более ужасные преступления совершали левые радикалы — российские, советские коммунисты и большевики. Но поскольку сталинский Советский Союз — это одно из победивших нацизм государств, стоит блок в западном общественном сознании и даже среди западных интеллектуалов. Лишь единичные голоса, как голос Тимоти Снайдера, об этом нам говорят, что преступления Сталина в чем-то даже превзошли преступления Гитлера, преступления россиян и Советского Союза были смежны с преступлениями нацистской Германии.

— Если говорить о современной Германии, то есть чувство вины относительно того, как немцы во Второй мировой войне поступили по отношению к России. Там не только не осуждаются эти советские, сталинистские преступления, но даже их продолжают считать жертвой.

— Здесь тоже очень непростая история.

Во-первых, я соглашаюсь: это является абсолютно ошибочным историческим нарративом, мол, россияне победили нацизм. Победила нацизм коалиция, в которую входил Советский Союз, а не Россия, и в армии воевали многие украинцы в частности. Кроме того, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания — весь цивилизованный мир воевал против нацизма и фашизма в XX веке.

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