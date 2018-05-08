Путин впервые за 5 лет не стал самым влиятельным в рейтинге Forbes

Президент России Владимир Путин опустился на второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes, уступив лидерсто главе Китая Си Цзиньпину.
Президент США Дональд Трамп опустился со второго на третье место.
В последний раз журнал публиковал этот рейтинг в 2016 году. Тогда Путин четвертый год подряд возглавлял его, а лидер Китая был на четвертом месте.
В первой же десятке топ-Forbes в этом году: канцлер Германии Ангела Меркель, основатель Amazon Джефф Безос, папа римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер-министр Индии Нарендра Моди, сооснователь Google Ларри Пейдж.
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Кроме того, впервые в рейтинге президент Южной Кореи Мун Чже Ин (54). Интересно, что его северный сосед Ким Чен Ын расположился на 36-ом.
Влияние основателя соцсети Facebook Марка Цуберга оценили на 13 место, а фаворита прессы Илона Маска – на 25-ое.
Успех Си Цзиньпина журнал объяснил его достижениями в консолидации власти – благодаря решению депутатов Всекитайского собрания он сможет возглавить страну после 2023 года.
В рейтинге-2016 журнал расположил предыдущего президента США Барака Обаму, который в 2015-м занимал второе место, на 48-ое.
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