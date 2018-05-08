Путин впервые за 5 лет не стал самым влиятельным в рейтинге Forbes

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Саммит экспортеров нефти во Вьетнаме в ноябре 2017 года

Саммит экспортеров нефти во Вьетнаме в ноябре 2017 года

Президент России Владимир Путин опустился на второе место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes, уступив лидерсто главе Китая Си Цзиньпину.

Президент США Дональд Трамп опустился со второго на третье место.

В последний раз журнал публиковал этот рейтинг в 2016 году. Тогда Путин четвертый год подряд возглавлял его, а лидер Китая был на четвертом месте.

В первой же десятке топ-Forbes в этом году: канцлер Германии Ангела Меркель, основатель Amazon Джефф Безос, папа римский Франциск, основатель Microsoft Билл Гейтс, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер-министр Индии Нарендра Моди, сооснователь Google Ларри Пейдж.

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Кроме того, впервые в рейтинге президент Южной Кореи Мун Чже Ин (54). Интересно, что его северный сосед Ким Чен Ын расположился на 36-ом.

Влияние основателя соцсети Facebook Марка Цуберга оценили на 13 место, а фаворита прессы Илона Маска – на 25-ое.

Успех Си Цзиньпина журнал объяснил его достижениями в консолидации власти – благодаря решению депутатов Всекитайского собрания он сможет возглавить страну после 2023 года.

 

В рейтинге-2016 журнал расположил предыдущего президента США Барака Обаму, который в 2015-м занимал второе место, на 48-ое.

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