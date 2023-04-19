Путин впервые рассказал о своем якобы визите на оккупированные Херсонские и Луганские области 19 апреля, 18:24 Владимир Путин (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал свой якобы визит на оккупированные территории Херсонской и Луганской области.

Он заявил, что якобы целью поездки была встреча с российскими оккупантами.

«Я недавно побывал и в Херсонской области, и в Луганской области. Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния», — заявил он.

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Также Путин решил вспомнить о «проблемах» на КПП на временно оккупированных территориях.

«На что хотел бы обратить внимание: я думаю, что это всем хорошо известно. Вот проезжал я КПП Гуково. Большое количество транспорта стоит. На дорогах — нет. Дороги более менее свободны, а на КПП большое количество техники. Причем большегрузы — и не военные, кстати говоря. В основном это гражданские. В этой связи конечно нужно обратить на это внимание и исправить ситуацию, потому что это проблема», — добавил он.

18 апреля стало известно, что Владимир Путин якобы посетил оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины.

