Путин впервые прокомментировал отравление экс-полковника ГРУ Скрипаля

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам Путина, британцы должны "сами разобраться" с этим инцидентом, прежде чем обсуждать этот вопрос с Россией

"Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", - цитирует Путина ТАСС.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

Смотрите также

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.