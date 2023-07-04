Путин впервые появится на международном мероприятии после мятежа «вагнеровцев»: посетит онлайн-саммит ШОС в Индии 4 июля, 08:35 Владимир Путин (Фото:Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин впервые появится на международном мероприятии после вооруженного мятежа ЧВК Вагнера. Он, вместе с другими лидерами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посетит онлайн-саммит во вторник, 4 июля.

Об этом сообщает Euractiv.

Виртуальный саммит ШОС, организованный Индией, будет проведен с целью «расширения влияния Евразийской группы» путем включения Ирана и приглашения Беларуси в организацию.

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Сообщается, что Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на прошлой неделе обсудили последствия мятежа наемников ЧВК Вагнера. Во время дискуссии Моди призвал российского диктатора к диалогу и дипломатии относительно войны в Украине.

В прошлом году в кулуарах саммита в Узбекистане Моди сказал Путину, что это «не эпоха для войны».

Отмечается, якобы среди всех стран, кто вел переговоры по войне России против Украины с Путиным, Индия ближе всего подошла к «решению вопроса».

Однако страна отказалась обвинять Россию в войне и увеличила двустороннюю торговлю за счет повышения закупок российской нефти до рекордного уровня.

ШОС была создана в 2001 году Китаем и Россией, в нее входят 8 стран-членов — Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Целью организации является «противостояние влиянию Запада в Евразии».

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который должен был состояться в начале июля в Дели, был переведен в онлайн-формат.

Такое решение приняли впервые за всю историю проведения мероприятия, за исключением 2020 года, когда саммит также проводили в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что это связано с тем, что Путин перестал выезжать из России после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на его арест.