«Обычаи сталинских времен». Путину не удается захватить Украину, но он успешно угнетает Россию — The Economist 5 мая, 13:45 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Сторонник коммунистической партии стоит рядом с портретом советского диктатора Иосифа Сталина, 1 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Пока в Украине идет развязанная Россией война, в самой России все больше подавляется любое инакомыслие, что вызывает ассоциации с временами диктатуры Сталина.

«Война возвращает в Москву обычаи сталинских времен», пишет The Economist. НВ публикует перевод статьи издания о возвращении в РФ практики доносов и страха выражать свое мнение даже в кругу друзей.

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«Политическая реальность в смирительной рубашке»

Maybach выезжает из ворот на Пречистенке, в богатом районе Москвы. Молодые женщины из пригорода позируют для селфи рядом с роскошным многоквартирным домом. Рестораны, отмеченные звездами Мишлен, хотя и менее заполнены, чем в прошлом году, по-прежнему пользуются большим спросом. На первый взгляд, богатство и гедонизм Москвы кажутся почти неизменными, несмотря на войну России против Украины и связанные с ней санкции и изоляцию. Однако в российской столице все не так, как обычно. На улицах тихо, настроение подавленное.

Россияне не говорят открыто о вторжении в Украину, которое идет уже третий месяц, но они пытаются разобраться в новой реальности страха и беспокойства. Кремль не добился больших успехов в нападении на Украину. Но в то же время он оказался гораздо более успешным в установлении практически тоталитарного контроля в России. Он энергично подавлял инакомыслие и деморализовал оппонентов, превращая относительно открытую страну в настоящую диктатуру. Это самое большое достижение Кремля в конфликте, говорит Грегори Асмолов, эксперт по российским информационным войнам: «Несколько месяцев назад вы даже не могли себе представить эту политическую реальность в смирительной рубашке».

Сколько россиян поддерживают войну?

Государственная пропаганда ссылается на официальные опросы, согласно которым войну поддерживает 81% россиян. Реальность сложнее. Как минимум, опросы отражают смесь пропаганды и страха. Группа независимых социологов предполагает, что до 90% населения отказывается участвовать в политических опросах. Еще 5−8% респондентов вешают трубку во время разговора с социологами, а еще 21% признались, что боятся участвовать в опросах. Большинству из них от 18 до 29 лет.

Леонид Волков, начальник штаба Алексея Навального, лидера оппозиции, находящегося в заключении, оценивает активную и идеологическую поддержку войны в 10−15%, а оппозицию ей — в 30−40%. Исследование Лондонской школы экономики, использовавшее метод опроса, ранее использовавшийся для оценки уровня расизма в Америке, показывает, что Россия поддерживает войну примерно на уровне 53%. Но многие из этих сторонников, как предполагает исследование, поддерживают линию правительства, потому что оспаривать ее опасно и психологически неудобно.

Натиск пропаганды

Тем не менее, за последние два месяца российская элита сомкнула ряды вокруг Путина. Большинству россиян проще всего поверить сообщениям Кремля, целью которых является убедить большинство ничего не делать. Линия последних недель была четкой: все идет по плану.

Ток-шоу и новостные программы постоянно затрагивают темы российского преимущества и предполагаемой западной угрозы. В кривом зеркале государственного телевидения российские обстрелы не уничтожили Мариуполь, а «освободили» его. Россия не нападала на Украину, а была атакована Западом. Нет никаких прямых упоминаний о российских потерях. Вместо этого на кремлевском новостном канале есть ежедневные сюжеты о российских «героях», в которых демонстрируются официальные военные портреты невозмутимых молодых людей по мере того, как описываются их боевые подвиги: сколько «националистов ликвидировано», сколько бронетехники уничтожено.

Некоторые россияне сопротивляются этому натиску пропаганды. Каждый день, после того, как отвозит детей в детский сад, Елена, журналистка из газеты, пьет кофе с родителями. Там они обсуждают, что происходит на самом деле, разгадывая вчерашние телевизионные фантазии. По словам Елены, государственная пропаганда действительно эффективна, ее легко воспринять. Цензура и запреты — это только часть проблемы. В конце концов, заблокированные новостные сайты остаются доступными через VPN, а YouTube, в котором есть множество критических голосов, пока еще доступен. Но большинство из тех, кто ищет эту информацию, уже выступили против войны.

Возвращение атмосферы страха и доносов

Пропаганда и репрессии переплетаются. Любую правдивую информацию о войне клеймят как «фейковые новости». Ее распространение не только журналистами, но и частными лицами, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. Маникюр в сине-желтых тонах украинского флага может привести к аресту. Страх затрагивает глубокую историческую память. В марте ОВД-Инфо, медиа-группа, которая занимается мониторингом нарушений прав человека и оказанием помощи жертвам, составила список обвинений в «фейковых новостях», основанных на доносах — термине, знакомом со сталинских времен.

Страх перед анонимным доносом пронизывает даже круги близких друзей, говорит 30-летний предприниматель Дмитрий. Друзья наблюдают друг за другом за обеденным столом, пытаясь угадать, кто какие взгляды поддерживает. Дома Дмитрий говорит негромко, чтобы телеведущий госканала в квартире наверху не услышал о его планах уехать из России. Люди испытывают сомнения даже в государственных медиа. Это не наша война, говорит другой журналист, работающий на государственном телеканале. Но все думают об этом с утра до ночи: «Это унесло наши жизни».

По некоторым оценкам, с начала войны страну покинуло 200 тысяч россиян. Но многие остаются, несмотря на свое несогласие с ней. Они хотят, чтобы Россия была иной, чем та, которую представляет себе Кремль, и пытаются найти способы выжить. Андрей Курилкин, издатель, который также управляет частным культурным центром в Москве, организовывает концерты классической музыки, программы которых тонко намекают на мировоззрение, отличное от кремлевского. На недавнем фортепианном концерте прозвучали произведения Валентина Сильвестрова, современного украинского композитора. Его разогнала полиция, заявившая о заложенной бомбе. На фоне зверств на Украине такие скромные акты индивидуального неповиновения могут показаться пустяками. Но российское государство требует соответствия требованиям, и любое отклонение является ударом по нему.



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