Посол Чалый: Кто такой Путин? Вассал Китая. А Байден для Пекина оппонент и партнер 25 сентября, 12:28 Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин во время саммита ШОС в Самарканде (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015—2019 годах Валерий Чалый в интервью журналистке Елене Трибушной назвал российского диктатора Владимира Путина вассалом Китая.



Чалый отметил в интервью, что теоретически китайское оружие может попасть в Россию из Северной Кореи, в то время как информация о поставках оружия в РФ из самой КНДР — «это было смешно».

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«Но это ведь не только Путин встречается с Си Цзиньпином — с ним и американцы встречаются, готовится встреча Джозефа Байдена с ним, гораздо более важная для переизбрания Си Цзиньпина на третий срок, чем встреча с Путиным. Путин, кто такой? Вассал Китая. А Джозеф Байден – это противник и партнер, так что это совершенно разный калибр», – объяснил дипломат.

По его словам, Китай не будет поставлять оружие России, поскольку понимает, что если США ограничат торговлю с Китаем на 30%, это приведет к коллапсу.

Я думаю, они зондировали почву, изучали позицию Китая сейчас, насколько они могут выторговать свои результаты на этом этапе и насколько Китай может "не замечать" их дальнейших действий. Мне кажется, такие эмоции — это свидетельство того, что они с Китаем не договорились. Я воспринимаю эти путинские заявления как обиду на всех. Скорее, уже даже обиды не на Штаты, не на Францию или Германию, а обиду на Китай и Индию», — прокомментировал Чалый переговоры Путина с Си Цзиньпином и недавний визит секретаря российского совбеза Николая Патрушева в Пекин.

Дипломат предположил, что Патрушев пытался договориться о выходе из войны.

23 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ван Йи на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что Китай ожидают последствия, если он поддержит войну России против Украины.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фань Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кецян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной "по-своему".

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