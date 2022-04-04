«Жестокая ирония». Путин повторяет ошибки Гитлера при вторжении в Советский Союз — CNN 4 апреля, 15:35 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Плакат с портретами Владимира Путина, Адольфа Гитлер и Иосифа Сталина на акции в поддержку Украины в Гамбурге, 20 марта (Фото:REUTERS / Fabian Bimmer)

Пытаясь оправдать свое вторжение в Украину, Путин часто ссылается на победу Советского Союза во Второй мировой войне. Но «жестокая ирония» заключается в том, что Путин повторяет оправдания и ошибки Гитлера, которые в итоге привели к его поражению.

НВ публикует перевод материала CNN об этих исторических параллелях.

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Президент России Владимир Путин часто вспоминает грандиозное поражение Советского Союза от нацистской Германии во время Второй мировой войны, чтобы оправдать вторжение своей страны в Украину.

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Тем не менее, Путин совершает некоторые из тех же ошибок, которые обрекли на поражение немецкое вторжение в СССР в 1941 году, при этом используя «гитлеровские уловки и тактику» для оправдания своей жестокости, говорят военные историки и ученые.

В этом и заключается жестокая ирония решения Путина вторгнуться на Украину, которая становится ясной, когда война идет второй месяц: российский лидер, который изображает из себя студента-историка, оказался в затруднительном положении, потому что он не уделял должного внимания урокам «Великой Отечественной войны», которую он чтит.

«Я пытался разобраться в этом в течение месяца, потому что, каким бы ужасным ни был Путин, нельзя сказать, что он был нелогичен», — говорит Питер Десимон, доцент кафедры истории России и Восточной Европы в Университете Ютики в штате Нью-Йорк.

«Все это нелогично, и это самое страшное. Это ненормально по сравнению с тем, что он делал в прошлом. Это то, что не имеет смысла на многих уровнях, и не только в отношении Второй мировой войны», — говорит он.

Конечно, между нынешней войной в Украине и столкновением между нацистской Германией и Советским Союзом есть существенные отличия.

Нацистская военная машина была грозной, маневренной и хорошо обученной. Вермахт убил и ранил 150 тысяч солдат Красной Армии в первую неделю своего вторжения в июне 1941 года.

Они захватили обширные территории и в одном «мегаокружении» захватили четыре советские армии, взяв в плен 700 тысяч человек.

И нет никакой моральной равноценности между Иосифом Сталиным, советским диктатором, и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сталин был социопатом (однажды он сунул руку в клетку и убил попугая, домашнего любимца в его семье, потому что его раздражало его чириканье), который уморил голодом миллионы украинцев и регулярно убивал политических соперников. Зеленский — демократически избранный лидер, сплотивший украинцев и вдохновивший мир своим выдающимся проявлением мужества и красноречивой защитой демократии.

Но присмотритесь к борьбе Путина в Украине, и вы увидите иронические параллели. Военные историки говорят, что Путин следует злополучной схеме Гитлера как минимум в трех направлениях.

Путин забыл основное правило ведения войны

Танк давно наводил ужас на вражеские войска. Когда британцы представили первые неуклюжие танки во время Первой мировой войны, солдаты в ужасе бежали.

Однако Украина стала, согласно одному из недавних заголовков, «кладбищем российских танков». Украинские солдаты используют все, от беспилотников до джавелинов, для уничтожения танковых колонн.

Но российские танки оказались в тупике по другой удивительной причине: из-за нехватки топлива. Нехватка топлива является частью более серьезной проблемы. Некогда хваленая российская армия увязла в Украине не только из-за ожесточенного сопротивления, но и из-за чего-то более прозаического: логистики.

У Путина возникли проблемы с тем, чтобы прокормить, заправить топливом и вооружить свою армию. Поступали сообщения о том, что российские войска грабили банки и супермаркеты, в танках заканчивалось топливо, а солдаты использовали нестандартные средства военной связи, такие как смартфоны, что способствовало тому, что Украина называет гибелью по меньшей мере семи российских генералов.

«Факты свидетельствуют о том, что Путин думал, что сможет одержать быструю победу, развернув силы специального назначения и воздушно-десантные подразделения. Поэтому, когда они были вынуждены пойти на гораздо более традиционную войну, в которой участвовала практически большая часть российской армии вдоль границы с Украиной, они не были готовы к некоторым логистическим вопросм», — говорит Ян Она Джонсон, профессор военной истории в Университете Нотр-Дам.

Плохое логистическое планирование также сыграло решающую роль в поражении нацистской Германии на Восточном фронте, где Гитлер ожидал быстрой победы. Немецкой армии не удалось наладить достаточные пути снабжения для огромных расстояний и труднопроходимой местности Советского Союза. У немецких танков закончилось топливо. Последствия такого плохого логистического планирования оказались фатальными, когда наступила русская зима.

Гитлер не снабжал многих своих солдат зимней одеждой, потому что считал Советскую армию значительно хуже своей. Немецкие солдаты были вынуждены сражаться на морозе, одетые в летнюю форму, а некоторые использовали газеты и солому, чтобы защитить себя от холода.

«Это оказалось разрушительным, когда наступила особенно суровая русская зима. Около 250 тысяч немецких солдат в конечном итоге получили обморожения или умерли от холода той зимой из-за проблем с логистикой», — говорит Джонсон.

Немецкая армия оказалась в наихудшем положении во время Сталинградской битвы, считающейся поворотным моментом Второй мировой войны. В это время плохо экипированные немецкие солдаты были вынуждены питаться лошадьми, собаками и крысами, чтобы пережить зиму.

Масштабы боевых действий в Украине сегодня не сравнимы с Восточным фронтом, но уроки обеих войн можно суммировать в военном изречении, приписываемом американскому генералу времен Второй мировой войны Омару Брэдли: «Любители говорят о стратегии. Профессионалы говорят о логистике».

Он оттолкнул потенциальных союзников

На войне, которая и без того полна душераздирающих фото, одна фотография может оказаться самой ужасной.

Это запоминающееся фото беременной украинки в разорванной одежде, которую несут на носилках. Женщина в сознании, она закрывает рукой свой живот, перепачканный кровью. И она, и ее ребенок позже скончались от полученных травм. Украинские власти утверждают, что она находилась в роддоме в осажденном городе Мариуполь, когда его обстреляла российская артиллерия. Фото подчеркивает то, что некоторые комментаторы теперь называют стандартным подходом Путина к войне: он без разбора убивает мирных жителей, чтобы сломить волю украинского народа.

Российскую армию обвиняют в бомбардировке больниц, торговых центров, многоквартирных домов и театра со словом «дети», написанным на русском языке перед зданием. Россию также обвиняют в попытке заставить украинский город подчиниться с помощью голода, заблокировав гуманитарную помощь.

Жестокость российской армии, однако, имеет противоположный эффект, написала Мария Вареникова из украинского Львова в недавней статье для New York Times.

«Если и есть какая-то главная эмоция, которая сейчас захватывает Украину, так это ненависть. Это глубокое, кипящее ожесточение по отношению к президенту Владимиру Путину, его вооруженным силам и его правительству», — сказала Вареникова.

Жестокость может привести к негативным последствиям на войне. У Путина есть потенциальные союзники в Украине. Россия и Украина — две славянские нации, связанные религиозными и культурными узами. Многие украинцы имеют родственников в России и говорят на русском языке. И исторически сложилось, что в восточной части страны больше лояльности по отношению к России.

Но неизбирательная жестокость Путина по отношению к гражданскому населению объединяет украинцев так, как никогда раньше. Один комментатор назвал ненависть «скрытым сокровищем» на войне, потому что она может поддерживать сопротивление в нескольких поколениях. Неизбирательная жестокость Гитлера по отношению к советскому гражданскому населению также сыграла решающую роль в его поражении.

У Гитлера было много потенциальных союзников в Советском Союзе. Многие в стране презирали и боялись Сталина, который регулярно убивал политических противников, казнил военачальников и преследовал советских граждан. Он убил около четырех миллионов украинцев, заморив их голодом в печально известный период, известный как Голодомор. Вот почему некоторые в Советском Союзе сначала приветствовали Гитлера как освободителя и преподнесли некоторым немецким военным рождественские подарки.

Но жестокое обращение Гитлера с мирными жителями быстро усилило советское сопротивление. Немецкие войска грабили и морили голодом российские города, подчиняя их. Они устраивали облавы на советских евреев и другие меньшинства, расстреливали их или отравляли в передвижных газовых камерах. Нацистская пропаганда убеждала немцев, что жители Советского Союзе в целом были неполноценными «монголизированными» славянами, заслуживающими смерти или порабощения.

«Нацисты не были оккупационной силой, они с самого начала были силой истребления», — говорит Десимон, историк из Университета Ютики.

Сталина так ненавидели, что примерно миллион советских граждан служили в немецкой армии, говорит Джонсон, историк из университета Нотр-Дам. По словам Джонсона, жестокость Гитлера уничтожила все его шансы получить сторонников в Советском Союзе и ослабить советское сопротивление.

«Вместо того, чтобы воспользоваться большим количеством людей, которые могли сочувствовать или, по крайней мере, думать, что немцы лучше, чем Советы, — говорит он, — Гитлер быстро оттолкнул все эти группы».

Он использует гитлеровский язык, чтобы оправдать войну

Прошлым летом Путин опубликовал пространное эссе под названием Об историческом единстве русских и украинцев, в котором пытался объяснить, что между двумя странами существует искусственное разделение и что «подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией».

Язык, который использовал Путин, заставил некоторых историков содрогнуться. По их словам, он повторил ту же риторику, которую Гитлер использовал в Майн кампф, автобиографии и политическом манифесте диктатора. Книга Гитлера полна искаженной истории об утраченном величии Германии, глобальных заговорах, подрывающих могущество Германии, и оправданий завоевания другой группы людей.

«Как и фюрер, президент России оплакивает трагедию, постигшую его родину, бывшую империю, и он тоже хочет повернуть время вспять», — написал Ави Гарфинкель, репортер израильской газеты Haaretz, в статье, озаглавленной Как путинская повестка дня в Украине напоминает гитлеровскую Майн кампф.

Возможно, это одна из самых тревожных связей между Путиным и Гитлером. Некоторые критики Путина говорят, что он использует нацистский язык и методы пропаганды, чтобы оправдать вторжение в Украину. Они сравнили букву «Z» на российских танках с символом, использовавшимся нацистами в концлагерях. Другие сравнивали недавний массовый военный митинг, организованный Путиным на московском стадионе, со сценами речи Гитлера в печально известном нацистском пропагандистском фильме Триумф воли.

Владимир Путин на концерте в честь восьмой годовщины оккупации Крыма на московском стадионе Лужники, 18 марта / Фото: Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS

Одна из самых сильных реакций на риторику Путина связана с его заявлением о том, что российская армия стремится к «денацификации» Украины и стремится защитить людей, которые «пострадали от геноцида киевского режима».

Тимоти Снайдер, ведущий специалист по истории Центральной Европы и Холокоста, считает заявление Путина о «денацификации» «гротескным», поскольку он пытается оправдать вторжение в демократическую страну, возглавляемую президентом-евреем, потерявшим родственников во время Холокоста, утверждая, что он там, чтобы бороться с нацистами.

Снайдер называет путинское оправдание разновидностью Большой лжи Гитлера — нацистской пропагандистской техники, которая предполагает, что, если политический лидер повторяет колоссальную неправду достаточное количество раз, люди в конце концов в нее поверят.

«Адольфу Гитлеру дали совет по связям с общественностью: лгите настолько крупно, чтобы люди не поверили, что вы можете попытаться обмануть их в таких больших масштабах», — писал Снайдер в эссе, озаглавленном Гитлеровские уловки и тактика Путина в Украине.

Говоря неправду о том, что Украиной управляют нацисты, склонные к геноциду, Путин издевается над людьми, пережившими Холокост, считает Снайдер, автор книги О тирании.

Тем не менее, принятие Путиным Большой лжи также может иметь неприятные последствия. В стране, где предки многих граждан погибли во время Холокоста, ссылка на такую историческую трагедию для оправдания войны может только усилить решимость некоторых украинцев защищать свою родину.

Возможно, поэтому некоторые украинцы больше не называют Путина президентом России.

Они называют его «Новый Гитлер».

Что может оказаться наиболее ироничным

Мы знаем результат гитлеровского вторжения. Советский Союз в конце концов уничтожил нацистскую военную машину. Советы больше, чем какая-либо страна, ответственны за поражение нацистской Германии. Гитлер покончил с собой, когда российские войска приблизились к его бункеру в Берлине в 1945 году.

По оценкам, во время Второй мировой войны погибло 26 миллионов советских людей. Одним из них был двухлетний брат Путина Виктор, который погиб после того, как немецкая армия взяла в осаду российский город, заблокировав доставку еды и воды.

Мы не знаем, чем закончится война в Украине. Путин все еще может победить. Некоторые говорят, что он может расколоть нацию и захватить богатый энергетическими ресурсами восток Украины и укрепить свою власть на побережье страны.

И мы знаем, что на войне ни одна из сторон не имеет монополии на жестокость. Крайне правая группа с историей неонацистских взглядов сыграла решающую роль в украинском сопротивлении. Украинских солдат обвинили в стрельбе по российским пленным.

Но если Украина каким-то образом сохранит свою независимость и свою территорию, может произойти то, что приведет к одной из самых ироничных ситуаций. Украинская победа будет изображаться как еще одна Великая Отечественная война. Украинцы отметят победу своей страны парадами и памятниками. И Путина больше не будут превозносить как проницательного и смелого лидера, который восстановил величие России, манипулируя шахматными фигурами на мировой арене.

Его будут считать дураком, чье высокомерие и жестокость заставили его совершить те же ошибки, что и диктатор, которого он якобы презирал.



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