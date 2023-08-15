Турецкие гастроли Путина. Американские аналитики составили для NV несколько версий визита диктатора в Анкару, в том числе — с арестом

15 августа, 18:13
NV Премиум
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sergei Bobylyov / TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sergei Bobylyov / TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Автор: Анна Павленко

Накануне обещанной встречи российского диктатора с президентом Турции, где будет обсуждаться судьба черноморского экспорта украинского зерна, NV расспросил трех иностранных аналитиков об их ожиданиях.

В этом месяце российский диктатор Владимир Путин должен посетить Турцию для встречи с президентом страны Реджепом Эрдоганом. По данным турецкого издания Milliyet, визит может состояться уже в ближайшие дни. Он станет первой поездкой Путина в страну-члена НАТО с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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На Эрдогана возлагают немалые надежды по возрождению соглашения об экспорте зерна по Черному морю. И не зря, признают иностранные аналитики, с которыми пообщался NV.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова получать российское зерно, перерабатывать его в муку, и экспортировать продукцию в страны Африки и слаборазвитые государства (Фото:REUTERS/Umit Bektas) «Готовы перерабатывать российское зерно». Эрдоган предложил свое видение выполнения зерновой сделки

Существуют «хорошие шансы», что во время встречи в Турции стороны договорятся о возобновлении зерновой сделки, считает Марк Кац, профессор американского Университета Джорджа Мейсона, старший научный сотрудник-нерезидент Ближневосточных программ Atlantic Council. Ведь в случае положительного решения Эрдоган способен помочь России увеличить ее собственный экспорт зерна. В противном случае он может намекнуть, что не сможет сопротивляться давлению Запада, который настаивает на сокращении торговли Турции с Россией.

Теги:   Владимир Путин НАТО Турция МКС Реджеп Тайип Эрдоган зерновое соглашение

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