Турецкие гастроли Путина. Американские аналитики составили для NV несколько версий визита диктатора в Анкару, в том числе — с арестом 15 августа, 18:13 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sergei Bobylyov / TASS Host Photo Agency via REUTERS)

Накануне обещанной встречи российского диктатора с президентом Турции, где будет обсуждаться судьба черноморского экспорта украинского зерна, NV расспросил трех иностранных аналитиков об их ожиданиях.

В этом месяце российский диктатор Владимир Путин должен посетить Турцию для встречи с президентом страны Реджепом Эрдоганом. По данным турецкого издания Milliyet, визит может состояться уже в ближайшие дни. Он станет первой поездкой Путина в страну-члена НАТО с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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На Эрдогана возлагают немалые надежды по возрождению соглашения об экспорте зерна по Черному морю. И не зря, признают иностранные аналитики, с которыми пообщался NV.

Существуют «хорошие шансы», что во время встречи в Турции стороны договорятся о возобновлении зерновой сделки, считает Марк Кац, профессор американского Университета Джорджа Мейсона, старший научный сотрудник-нерезидент Ближневосточных программ Atlantic Council. Ведь в случае положительного решения Эрдоган способен помочь России увеличить ее собственный экспорт зерна. В противном случае он может намекнуть, что не сможет сопротивляться давлению Запада, который настаивает на сокращении торговли Турции с Россией.