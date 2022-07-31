Путин в новой морской доктрине РФ замахнулся на господство в Мировом океане 31 июля, 20:06 Путин замахнулся на господство в Мировом океане (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в день ВМФ РФ 31 июля подписал новую морскую доктрину РФ. В документе декларируются посягательства РФ на Черное море и Арктику, и даже на господство в Мировом океане.

Как сообщают российские госСМИ, одной из главных угроз в документе указано «курс США на доминирование в Мировом океане и рост активности НАТО».

«Определяющим фактором в отношениях РФ с НАТО является неприемлемость продвижения инфраструктуры Альянса к границам страны», — говорится в новой доктрине РФ.

Видео дня

Также в документе заявлено о «границах и зонах национальных интересов» РФ, прежде всего в Арктике, Черном, Охотском и Беринговом морях, балтийском и курильском проливах.

«Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», — заявил Путин во время выступления на военном морском параде в Санкт-Петербурге.

Среди прочего новая доктрина предусматривает активизацию морской деятельности РФ на архипелагах Шпицберген, Земля Франца Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля.

Кроме того, предполагается «усиление группировок сил Черноморского флота и развитие их инфраструктуры в [оккупированном РФ украинском] Крыму, увеличение доли плавающих под флагом России судов и строительство новых портовых комплексов в Балтийском море».

Одной из задач названо обеспечение транспортной доступности Калининграда.

Россия также намеривается расширить взаимодействие с Ираном, Ираком и Саудовской Аравией, а также военно-морское сотрудничество с Индией.

Во время своего выступления Путин также пригрозил, что в ближайшие месяцы ВС России получат гиперзвуковые комплексы Циркон.

«Поставка Вооруженным силам РФ новейших гиперзвуковых комплексов Циркон начнется в ближайшие месяцы, первым на боевое дежурство с этими ракетами выйдет фрегат Адмирал Горшков», — сказал Путин.



Не обошлось и без угроз со стороны российского диктатора. По его словам военно-морской флот РФ способен «молниеносно» ответить всем, кто решит посягнуть на суверенитет России.

На амбитные планы Путина отреагировали в Офисе президента Украины и напомнили, что флот РФ потерял 15 кораблей только за последние пять месяцев войны против Украины.

«Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане? С 24 февраля Россия потеряла в Украине 15 кораблей, включая монструозный крейсер Москва. При том, что у Украины фактически нет флота. Может, лучше сразу брать курс на „освобождение Атлантиды“?», — написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.