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Путин в новогоднем поздравлении Трампу заявил, что Москва готова к диалогу

Сегодня, 13:26
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Путин сказал, что отношения РФ-США влияют на мировую безопасность

Президент России Владимир Путин в новогоднем письме президенту США Дональду Трампу написал, что Москва готова к диалогу, передает Reuters.

В заявлении Кремля Путин подчеркнул, что отношения между РФ и США являются неотъемлемым фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.

"Россия открыта для диалога с США по самой широкой повестке дня" – говорится в сообщении.

Путин также направил новогодние поздравления другим мировым лидерам, включая премьер-министров Великобритании Терезу Мэй и Японии Синдзо Абэ из Японии, а также президента Китая Си Цзиньпина.

Прошел мимо: Трамп не пожал руку Путину на саммите G20

Теги:   Дональд Трамп Владимир Путин США

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