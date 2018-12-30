Путин в новогоднем поздравлении Трампу заявил, что Москва готова к диалогу Сегодня, 13:26 158 Цей матеріал також доступний українською Путин сказал, что отношения РФ-США влияют на мировую безопасность

Президент России Владимир Путин в новогоднем письме президенту США Дональду Трампу написал, что Москва готова к диалогу, передает Reuters.

В заявлении Кремля Путин подчеркнул, что отношения между РФ и США являются неотъемлемым фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.

"Россия открыта для диалога с США по самой широкой повестке дня" – говорится в сообщении.

Путин также направил новогодние поздравления другим мировым лидерам, включая премьер-министров Великобритании Терезу Мэй и Японии Синдзо Абэ из Японии, а также президента Китая Си Цзиньпина.

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