Зачем Путин едет в Беларусь — объясняет Бутусов 19 декабря, 12:38 По мнению Юрия Бутусова, визит Владимира Путина в Беларусь будет посвящен уговорам и требованиям к белорусам вступить в войну. (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал, зачем российский диктатор Владимир Путин едет в Беларусь.

В эфире Радио НВ Бутусов отметил, что неоднократно говорил о возможности повторного наступления России на Киев.

«Военные маневры Беларуси намного выходят за пределы безопасности. Это прямая подготовка к участию во вторжении в Украину. Это чрезвычайные меры. И сейчас это усугубляется тем, что в Минск прибывает Путин. Очевидно, этот визит будет посвящен уговорам и требованиям к белорусам вступить в войну», — сказал также журналист.

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По его словам, этот сценарий много обсуждался раньше «и сейчас с каждым днем эти опасения только усугубляются».

19 декабря российский диктатор Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко. Хотя за последний год они провели много переговоров, для Путина это первый визит в столицу Беларуси за последние три года.

В недавнем интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также Залужный не исключает атаки на южном направлении.