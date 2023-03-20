«Далеко от линии боевых действий». В США отреагировали на поездку диктатора Путина в оккупированный Мариуполь 20 марта, 17:05 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Российский диктатор Владимир Путин во время поездки в оккупированный Мариуполь мог лично увидеть, насколько плохи дела у армии РФ, заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби в понедельник, 20 марта.

Об этом сообщает CNN.

«Нет никаких сомнений в том, что он мог бы сам увидеть — или мы надеемся, что он сам увидит, — насколько плохо идут дела у его военных там, где на самом деле идут боевые действия», — сказал он.

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Кирби также преуменьшил значение поездки Путина в Мариуполь, заявив, что это было «далеко от линии боевых действий» в Украине.

«Для него это был удобный предлог поехать до визита Си, чтобы показать, что он все еще главнокомандующий, что он все еще у власти, и что его вооруженные силы все еще оккупировали территорию внутри Украины», — добавил Кирби.

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Было опубликовано несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.

Также, по данным росСМИ, Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.