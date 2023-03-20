В Мариуполе был не Путин — российский оппозиционер 20 марта, 18:26 Обнародованный Кремлем кадр визита Владимира Путина в Мариуполь (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Российский оппозиционер Илья Пономарев в интервью Radio NV заявил, что недавно в Мариуполе был не российский диктатор Владимир Путин.

«Я не уверен, что Путин был в Мариуполе. То, как его там снимали, рождает много разных сомнений. Если вы смотрели на кадры Путина в машине, как он ездит. Мы же знаем, что он ездит внутри кортежа, есть перекрытия [дороги], всевозможные запреты. А здесь он прямо в потоке машин, нет никаких ограничений. Так что я считаю, что это был не Путин», — сказал Пономарев в эфире Radio NV.

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Он добавил, что даже если в Мариуполе был российский диктатор, это очень запоздалая попытка. выглядеть так же, как Зеленский: что он руководит ситуацией, он уверен в победе, он демонстрирует свое лидерство».

По словам российского оппозиционера, рядовым гражданам России безразлична эта поездка.

«А для элит это выглядит как шоу-бизнес, как подтверждение его неуверенности. Потому что это произошло сразу после ордера Международного уголовного суда. Он просто пытается делать свое лицо, но это не убедительно», – считает Пономарев.

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Было опубликовано несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.

Также, по данным РосСМИ, Путина сопровождал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В Белом доме отметили, что Мариуполь «вдали от линии боевых действий» в Украине, а Путин хотел показать до визита Си Цзиньпина, «что он все еще главнокомандующий, что он все еще у власти, и что его вооруженные силы все еще оккупировали территорию внутри Украины».