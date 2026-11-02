Политолог Игорь Рейтерович в интервью Radio NV — о последствиях перемирия ради эвакуации из Олешек для Украины, РФ и США, а также о том, как можно использовать этот успешный кейс.

— Изрядно досталось Дмитрию Лубинцу, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, возглавившему украинскую делегацию. Обвиняли его в якобы чрезмерной дружественности по отношению к российским переговорщикам. Игорь, а вы бы как ответили? Где проходит граница между этой демонстративной теплотой или демонстрацией этой дружбы к российским представителям? И стоит ли вообще в этой истории с Олешками искать этот предел? Потому что одни упрекают Лубинца за улыбки, другие благодарят его за отвагу, готовность к такой непростой работе.

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— Мой [информационный] пузырь, кстати, о Лубинце особо не говорит, потому что здесь все очевидно: он выполнял свою работу. Я понимаю, что какие-то особенности общения кому-то могут не понравиться, но это история, когда цель оправдывает средства.

И, честно говоря, мне все равно, сколько раз он улыбнулся или не улыбнулся так называемой омбудсменке Российской Федерации. Есть результат, и этот результат очень правильный. И это результат, на который Украина долго работала.

Потому в этом смысле, мне кажется, к нему точно никаких претензий нельзя формулировать. Он делал свою работу. То, что эта работа накладывает на необходимость, в частности, общаться с представителями страны-агрессора, это было понятно с самого начала.