Путин настаивал на том, чтобы европейцы приехали в Москву (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия пригласила европейских чиновников в Москву для обсуждения войны РФ против Украины — поскольку на участии Европы в мирных переговорах настаивают США.

Об этом Путин заявил журналистам в китайском Шэньчжэне, сообщило Bloomberg в четверг, 19 ноября.

«Нам нужно понять, что Европа привнесет в эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам пригласили европейцев приехать в Москву, чтобы обозначить свою позицию», — заявил глава государства-агрессора РФ.

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По информации осведомленных источников, официальные лица группы E3 (Франция, Германия, Великобритания) обсуждали возможную встречу. Советник по национальной безопасности одной из этих стран недавно говорил об этом с помощником Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым, а тот предложил провести встречу в Москве.

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Также 19 ноября Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с лидерами Китая и США в Шэньчжэне заявил, что не возражает против участия европейских представителей в переговорах по Украине. В то же время он выдвинул условие, чтобы они сначала приехали на переговоры в российскую столицу.

В целом риторика российского диктатора не изменилась. После трехсторонней встречи в Шэньчжэне он повторил кремлевские нарративы о войне в Украине — мол, Россия ее не начинала, а «пытается прекратить».

19 ноября в рамках саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, главы КНР Си Цзиньпина и диктатора РФ Владимира Путина.