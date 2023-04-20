Поездка Путина в Херсонскую область раскрыла изменения в организации российских войск из-за больших потерь — британская разведка 20 апреля, 10:45 Путин якобы побывал на оккупированной Херсонщине (Фото:Kremlin.ru / Handout via REUTERS)

Поездка российского диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины показала, что начальная организация российских сил в Украине изменилась, вероятно, из-за больших потерь, считают в британской разведке.

Там напоминают, что релиз об этом визите на оккупированные территории Кремль опубликовал 18 апреля 2023: там сообщали, что Путин посетил «Днепровскую группу войск».

Как отмечают в британской разведке, это одно из первых упоминаний о существовании Днепровской группы войск. Россия использует термин «группа сил» в специфическом ключе, указывая на крупное, организованное по заданию оперативное формирование.

Видео дня

В начале вторжения российские силы были организованы в группы сил, каждая из которых была привязана к своим военным округам в России, например Западная и Центральная группы войск.

Существование новой Днепровской группы войск свидетельствует о том, что начальная организация сил эволюционировала, вероятно, из-за значительных потерь.

В британской разведке предполагают, что миссия новой группы войск, вероятно, будет заключаться в обороне южного сектора оккупированных территорий, а особенно юго-западного фланга, отмеченного рекой Днепр.