«Визит тройки капитулянтов». Что потерял Путин во время поездки в Украину Шольца, Макрона и Драги — политолог 9 июля, 10:07 Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, 16 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью журналистке Елене Трибушной назвал совместную поездку в Киев Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Марио Драги "визитом тройки капитулянтов" и объяснил, что во время этого визита потерял российский диктатор Владимир Путин.



По его словам, лидеры Германии, Франции и Италии приехали «с итальянским планом навязать Украине фактическую капитуляцию».

«То, что Путин не может взять Киев силой, уничтожить Украинское государство, было показано военным путем, и единственный шанс добиться этого был с помощью близких к нему ментально западных держав. Дело не в том, что Макрон или Шольц — агенты Кремля. Нет, все гораздо серьезней. И Франция, и Германия по своим геополитическим интересам не заинтересованы в победе Украины и поражении Путина, потому что они пользуются привилегированным статусом посредника между Западом и Кремлем», — объяснил Пионтковский.

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По его словам немцы, благодаря этому получают «огромные экономические бенефиты», а французы — «свое „grandeur de la France“»

«Вот они и выполняют для Путина функцию отмазать его агрессию. Помните, как президент Саркози прибежал в Москву и Тбилиси с бумажкой о мире? Как Олланд и Меркель ошивались у вас в Киеве в 2014—2015 годах, как бы легитимизируя путинские захваты, освящая их некими международными соглашениями?», — заявил политолог.

Пионтковский добавил, что то же самое Макрон хотел сделать и сейчас, «но получил такой отпор, что даже не осмелился открыть рот об этом плане на пресс-конференции — наоборот, дисциплинированно говорил почти то же самое, что генерал Остин: победа Украины, восстановление территориальной целостности».

«Потеря этой карты привела Путина в полное бешенство», — подытожил он.

16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Во время совместной пресс-конференции политиков Марио Драги заявил, что мир должен наступить на условиях Украины и быть продолжительным, а Макрон — что Германия и Франция не будут требовать уступок от Украины.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью НВ заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги во время совместного визита в Киев не пытались склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.



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