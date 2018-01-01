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Путин в 2008 году назвал Украину "ошибкой истории" - глава МИД Литвы

Сегодня, 20:50
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Линас Линкявичюс

Фото: Delfi

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что президент РФ Владимир Путин называл Украину "искусственным образованием" и "ошибкой истории".

По его словам, заявление Путина прозвучало во время заседания Совета НАТО-Россия, который проходил в Бухаресте в 2008 году, передает УНИАН.

"Это не была открытая встреча, но это не будет большим грехом, процитировать, что сказал президент Путин союзникам НАТО во время Совета НАТО-Россия и этой встречи, пытаясь как всегда учить и поучать: "С кем вы взаимодействуете, с Украиной? Это не страна, это искусственное образование, это какая-то ошибка истории, вы знаете, это ненормально". И все смотрели друг на друга и говорили: о чем он говорит?", - заявил он.

Путин: Россия расценит вступление Украины или Грузии в НАТО как прямую угрозу

Глава МИД Литвы подчеркнул, что на заседании группа стран отстаивала позицию о предоставлении Украине и Грузии плана действий относительно членства в НАТО. Россия, традиционно, выступала против. Позже Россия оккупировала Южную Осетию, Абхазию, Крым и часть Донбасса.

Теги:   Линас Линкявичюс Украина Литва НАТО Владимир Путин Россия

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