«Время обсуждать, как не унижать Путина, давно прошло». Мелинда Симмонс в интервью НВ высказывает скепсис по поводу заявлений Макрона 9 июня, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Портрет российского диктатора Владимира Путина на кресте на украинском блокпосту в Днепре (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

«На мой личный взгляд, время обсуждать, как не унижать президента Путина, давно прошло. Я считаю, что унижение уже есть и что президент Путин сам должен решить, как ему к этому относиться. Это не изменит позиции тех стран, которые поддерживают Украину. Поэтому, я считаю, что такие заявления не особенно резонны», — заявила она.

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13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он заявил, что мир не должен искать выход для России, и «Макрон зря это делает». По словам украинского президента, пока РФ сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода.

В первые недели полномасштабного вторжения России в Украину Макрон несколько раз говорил по телефону с Путиным. После переговоров 29 марта наступила пауза. Затем Макрон и Путин говорили 3 мая, и французский президент призывал кремлевского диктатора позволить продолжить эвакуацию с завода Азовсталь в Мариуполе.

В середине апреля Макрон назвал действия России в Украине военными преступлениями, но отказался говорить о геноциде и заявил, что украинцы и россияне являются «братьями». Президент Владимир Зеленский назвал слова Макрона очень болезненными и пообещал обсудить с ним этот вопрос.

В то же время, Макрон поддерживает введение санкций против РФ и поставку Украине вооружений для борьбы с агрессором.

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