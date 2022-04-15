Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером

15 апреля, 10:02
Цей матеріал також доступний українською
Путин уже равен Гитлеру, заявил глава Минобороны Словакии (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Путин уже равен Гитлеру, заявил глава Минобороны Словакии (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Поддержи НВ

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что после полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин уже равен Адольфу Гитлеру.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Надь подчеркнул, что Путина необходимо остановить в Украине, прежде чем он начнет двигаться на Запад, сообщает The New York Times.

Видео дня

«Украина буквально борется за наше будущее», — сказал словацкий министр.

По его словам, до вторжения России для Словакии было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о системах ПВО советского производства.

Слушайте подкаст на эту тему

«Но это новая мировая реальность. Мы прифронтовое государство. У нас война на границе и более 330 тысяч украинцев приезжают в нашу страну. Сейчас парадигма совсем другая», — добавил Надь.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Словакия Адольф Гитлер Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X