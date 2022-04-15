Министр обороны Словакии сравнил Путина с Гитлером 15 апреля, 10:02 Цей матеріал також доступний українською Путин уже равен Гитлеру, заявил глава Минобороны Словакии (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что после полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин уже равен Адольфу Гитлеру.



Война России против Украины — главные события 15 апреля

Надь подчеркнул, что Путина необходимо остановить в Украине, прежде чем он начнет двигаться на Запад, сообщает The New York Times.

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«Украина буквально борется за наше будущее», — сказал словацкий министр.

По его словам, до вторжения России для Словакии было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о системах ПВО советского производства.

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«Но это новая мировая реальность. Мы прифронтовое государство. У нас война на границе и более 330 тысяч украинцев приезжают в нашу страну. Сейчас парадигма совсем другая», — добавил Надь.



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