«Нет ни единого шанса». Путин уже потерял Украину — Байден 9 февраля, 10:20 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин «уже потерял Украину», добавив, что помощь Киеву будет неограниченной.

В интервью PBS NewsHour Байден назвал вторжение РФ в Украину «испытанием на века, для Америки и всего мира».

«У Путина нет ни единого шанса — он уже потерял Украину. Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: „Входи“. Во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать» — отметил он.

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В ходе выступления в Конгрессе США Байден заявил, что США продолжат поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.