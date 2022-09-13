Путину все труднее скрывать от россиян масштабы своих провалов в Украине — Белый дом 13 сентября, 13:05 Владимир Путин (Фото:Handout via REUTERS)

В Белом доме заявили, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину все труднее скрывать от россиян масштабы своих провалов в Украине.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби в комментарии CNN заявил, что не может с уверенностью сказать, что недавние успехи Украины представляют собой важный поворотный момент в войне, но назвал их «впечатляющими».

Видео дня

«Мы позаботимся о том, чтобы продолжать снабжать украинцев необходимыми инструментами и ресурсами для достижения дальнейших успехов», — отметил он.

Кирби воздержался от оценок того, сколько именно территорий вернули украинцы, но отметил, что операции ВСУ «имели воздействие на россиян, заставили их отступить, покинуть территорию и уйти из районов, где украинцы продвигаются».

По его словам, с первых дней войны у российских солдат «не было сплоченности подразделений, у них не было хорошего руководства, у них не было морального духа, они были убегали от сражений даже в первые пару недель в Киеве и его окрестностях».

Отвечая на вопрос, насколько значительным может быть удар по Путину, Кирби сказал, что российскому диктатору «все труднее скрывать от российского народа размеры, масштабы и размах своих неудач в Украине».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.