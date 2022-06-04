«Если доживет, конечно». Путин будет очевидцем вступления Украины в НАТО — Огрызко 4 июня, 07:37 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Российский диктатор Владимир Путин еще до войны требовал нерасширения НАТО, но, убежден бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, добился обратного эффекта.

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«Если он доживет, конечно. Если не [Путин], так его преемник увидит, что и Украина станет членом Альянса. Как бы ни кричали, что бы ни говорили. Это вещи, которые нельзя остановить, потому что нельзя отрицать право людей быть свободными. В московской голове это не укладывается, потому что там понятие свободы, достоинства, чести — это космос, то, чего не может быть по определению», — отметил в эфире Радио НВ дипломат.

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Россия требовала нерасширения НАТО еще до полномасштабного вторжения. В конце декабря 2021 года РФ выдвинула США и НАТО требования касательно «гарантий безопасности».

26 января США и НАТО передали РФ письменные ответы, с которыми предварительно ознакомили Украину. России дали понять, что ее требования о выводе войск и вооружений НАТО из Восточной Европы и невступлении Украины в Альянс неприемлемы.

Уже после того, как Россия развязала войну против Украины, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО. Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс, генсек Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями». Расширение Альянса может произойти через несколько месяцев.

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