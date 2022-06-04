«Если доживет, конечно». Путин будет очевидцем вступления Украины в НАТО — Огрызко

4 июня, 07:37
Эксклюзив НВ
Цей матеріал також доступний українською
НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Российский диктатор Владимир Путин еще до войны требовал нерасширения НАТО, но, убежден бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, добился обратного эффекта.

Война России против Украины — главные события 3 июня

«Если он доживет, конечно. Если не [Путин], так его преемник увидит, что и Украина станет членом Альянса. Как бы ни кричали, что бы ни говорили. Это вещи, которые нельзя остановить, потому что нельзя отрицать право людей быть свободными. В московской голове это не укладывается, потому что там понятие свободы, достоинства, чести — это космос, то, чего не может быть по определению», — отметил в эфире Радио НВ дипломат.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=rYOWIPjPYlM

Россия требовала нерасширения НАТО еще до полномасштабного вторжения. В конце декабря 2021 года РФ выдвинула США и НАТО требования касательно «гарантий безопасности».

Читайте также:

НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook) Украина примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в июне

26 января США и НАТО передали РФ письменные ответы, с которыми предварительно ознакомили Украину. России дали понять, что ее требования о выводе войск и вооружений НАТО из Восточной Европы и невступлении Украины в Альянс неприемлемы.

Уже после того, как Россия развязала войну против Украины, 18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО. Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс, генсек Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями». Расширение Альянса может произойти через несколько месяцев.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин НАТО Украина-Россия Владимир Огрызко Вступление в НАТО Украина НАТО Украина-НАТО Радио НВ Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X