На фоне отсутствия военных побед. Путин с декабря усилит репрессии в России — британская разведка 30 ноября, 10:03 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Британская разведка сообщила об изменениях в российский закон об «иностранных агентах», которые должны вступить в силу в 1 декабря. Диктатор Владимир Путин использует этот закон для репрессий.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что российский закон определяет «иностранных агентов» как физических лиц или организации, которые получают финансовую поддержку из-за рубежа.

Видео дня

Поправки расширят это определение, добавив лиц, которые находятся под неопределенным иностранным «влиянием или давлением».

Министерство юстиции РФ также будет иметь право публиковать личные данные и адреса назначенных «иностранных агентов», что почти наверняка подвергает их риску преследования, добавили в разведке.

Как отметили в ведомстве, поправки еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция сохраняется с тех пор, как Путин вернулся на пост президента в 2012 году, и резко ускорилась после вторжения РФ в Украину.

«Кремль, вероятно, действует упреждающе, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян», — говорится в сообщении.