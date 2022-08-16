РФ окажется в глубочайшей дыре. Как Путин уничтожил собственное энергетическое оружие, — интервью НВ 16 августа, 13:02 Эксклюзив НВ Признаки краха: Доходы российского бюджета от продажи природного газа резко сокращаются (Фото:Коллаж НВ)

Пока Газпром шантажирует Европу, сокращаются продажи российской нефти и доходы бюджета РФ падают, говорит Михаил Крутихин, эксперт в сфере энергоресурсов. А в следующем году дела Москвы пойдут еще хуже.

Чем ближе к зиме, тем активнее российский Газпром шантажирует Европу, постоянно сокращая поставки в ЕС. В августе подобных новостей стало значительно больше.

Поступления в российский бюджет более чем на 60% зависят от нефтегазовых доходов. Но Кремль использует свои энергоресурсы в качестве политического оружия, и рубит сук, на котором сидит, — после ввода Западом эмбарго на нефть из РФ и добровольного сокращения ЕС потребления природного газа, в России начнутся экономические потрясения. Об этом НВ поговорил с Михаилом Крутихиным, партнером российской консалтинговой компании RusEnergy, который три десятка лет исследует мировую нефтегазовую отрасль.

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— Давайте начнем с нефтепровода Дружбы, одна из веток которого проходит по Украине. Российская Транснефть не заплатила украинской стороне денег за транзит, прокачка нефти на время остановилась, но затем возобновилась — венгры и словаки вместо россиян заплатили за транзит. Как вообще появился этот газопровод с таким символическим названием?

— Первая очередь Дружбы открылась в 1964 году, а вторая — в 1974 году. И тогда действительно это все проходило под знаком дружбы, поскольку целью этого нефтепровода было обеспечение стран «народной демократии», которые потом стали называться социалистическими странами. Это тот лагерь, который был под контролем Советского Союза. И нужно было каким-то образом просоветские режимы поддерживать. А во-вторых, необходимо было как-то расплачиваться за товары, которые они поставляли в СССР, которые в Союзе не производились в достаточном объеме. Поэтому были не просто политические, а экономические обоснования для того, чтобы построить такую трубу. И строили ее не в сотрудничестве с западными странами, а даже в обстановке противодействия, потому что на одном из этапов лично федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр вмешался и запретил поставлять трубы нужного качества в Советский Союз для этого проекта. И на Челябинском заводе срочно наладили производство нужных труб и выкрутились таким образом. Это часть содружества, которое существовало под лозунгами Варшавского договора и социалистического лагеря. Мы ещё забываем, что к Дружбе надо прибавить продуктопровод, который шел из Самары до Венгрии. По нему поставляли дизельное топливо для советских войск, транспортированных в страны Варшавского договора. Поэтому это была не совсем политическая, но экономическая цель. И она была тогда достигнута.

— Взамен поставляли чехословацкую обувь?

— Не только обувь. Много было товаров, которых не было в Советском Союзе. В частности, помидоры из Болгарии.

— Вернемся к современной истории Транснефти: до этого они 100% оплачивали транзит, а потом вдруг перестали. Это объективная или субъективная причина?

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