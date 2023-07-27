Когда Путин умрет, Ирландия вряд ли будет выражать соболезнования — премьер-министр
Лео Варадкар (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Правительство Ирландии не станет выражать соболезнования России в случае смерти диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил премьер-министр Ирландской Республики Лео Варадкар сообщает Independent.
По его словам, он не верит, что ирландская делегация будет присутствовать на похоронах Путина.
Гипотетическая ситуация относится к событиям почти 80-летней давности. Правительство Ирландии придерживалось строгой политики нейтралитета на протяжении всей Второй мировой войны.
В конце войны, когда стало известно о смерти Адольфа Гитлера, министр иностранных дел Эамон Де Валера выразил соболезнования немецкому посланнику.
Это событие нанесло значительный ущерб репутации де Валеры и считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.