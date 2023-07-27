Когда Путин умрет, Ирландия вряд ли будет выражать соболезнования — премьер-министр 27 июля, 07:26 Лео Варадкар (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Правительство Ирландии не станет выражать соболезнования России в случае смерти диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Ирландской Республики Лео Варадкар сообщает Independent.

По его словам, он не верит, что ирландская делегация будет присутствовать на похоронах Путина.

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Гипотетическая ситуация относится к событиям почти 80-летней давности. Правительство Ирландии придерживалось строгой политики нейтралитета на протяжении всей Второй мировой войны.

В конце войны, когда стало известно о смерти Адольфа Гитлера, министр иностранных дел Эамон Де Валера выразил соболезнования немецкому посланнику.

Это событие нанесло значительный ущерб репутации де Валеры и считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.

