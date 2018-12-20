Путин: Украинские военные корабли не могут "шастать туда-сюда" в Керченском проливе Сегодня, 16:26 752 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проход украинских судов, в том числе военных кораблей, через Керченский пролив возможен только при условии лоцманского сопровождения со стороны России.

Об этом он заявил 20 декабря на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, что Россия препятствует проходу судов в Керченском проливе.

"Что касается украинских военных судов - нужно быть в контакте с пограничниками нашими, и в условиях военного положения с трудом представляю, как военные суда будут шастать туда-сюда", - цитирует Крым.Реалии заявление российского президента.

В то же время, Путин подчеркнул, что Россия не препятствует проходу судов, в том числе военных, в Керченском проливе. Однако из-за того, что пролив достаточно мелкий, "глубиной где-то 13 метров", то там всегда осуществлялась лоцманская проводка, добавил Путин.

"Там всегда осуществлялась лоцманская проводка, и строительство моста ничем там не мешает. Растет товарооборот, товаропоток в портах Азовского моря", - сказал он.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе