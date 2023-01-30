Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне полномасштабного вторжения в Украину — ВВС 30 января, 06:06 Борис Джонсон Kigali, Rwanda Июнь 23, 2022 (Фото:Dan Kitwood/Pool via REUTERS)

В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом.

Об этом пишет BBC со ссылкой на слова Джонсона в документальном фильме Путин против Запада, который выйдет на телеканале BBC 2 вечером 30 января.

«В какой-то момент он ( Путин — ред.) будто пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом духе», — сказал Джонсон.

Видео дня

Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

"Я думаю, что, судя по его ( Путина, — ред.) очень спокойного тона, из той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам», — рассказал экс-премьер Британии.

Во время разговора Джонсон также пытался донести до Путина, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать « больше, а не меньше НАТО» у границ РФ.