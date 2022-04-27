«Рука Путина тянется к ядерной кнопке». Россия угрожает уничтожить весь мир, если ей помешают захватить Украину — Яковина 27 апреля, 20:54 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин угрожает уничтожить всю человеческую цивилизацию, если ему не дадут захватить Украину, а поэтому весь мир должен его остановить, убежден международный обозреватель Иван Яковина.

В эфире Радио НВ он рассказал, что об этом свидетельствует и как страны Запада и даже Китай собираются остановить безумного главу РФ.

Тема применение ядерного оружия становится более актуальной, к сожалению. Педалируют ее, естественно, российские средства массовой информации и российские чиновники.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риск начала ядерной войны в мире стал весьма реальным. Это сказал не какой-то непонятный психопат, который с пеной у рта грозит уничтожить Киев, который постоянно выступает в передачах Скабеевой, Соловьева или Симоньян, нет, это сказал министр иностранных дел Российской Федерации.

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В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает: Лавров сказал, что они видят, что их наступление на Донбассе захлебнулось; война фактически проиграна; что Запад поставляет Украине все больше и больше вооружений, от которых у них просто нет никакой защиты. Они оказались в военном и в дипломатическом смысле в глубоком, глухом углу.

Поскольку признать поражение диктатор Владимир Путин не может, то они объявляют, что готовы использовать в противостоянии с Украиной свой последний аргумент, то есть ядерное оружие.

Это угроза начать атомную войну и ничего другого. Лавров в данном случае не кривит душой, когда объявляет этот шантаж. Точнее сам Лавров может быть и кривит душой, поскольку он является всего лишь министром, он не руководит Российской Федерацией. Думаю, ему ядерная война не очень нужна, а вот начальник Лаврова — Путин — уж точно морально готов к ядерному апокалипсису. Лавров в данном случае лишь озвучивает мысли своего начальника.

В любом случае это абсолютно серьезное заявление. Я бы его назвал заявлением из той же серии, что и прошлогодняя летняя статья Путина об Украине, которая называлась «О единстве русского и украинского народов». В той статье российский диктатор прямым текстом пообещал уничтожить Украину как политический проект, если она не откажется от своей независимости и не встроится в Российскую Федерацию, то есть не станет частью России по сути дела.

Лавров в этом своем заявлении угрожает уже уничтожить весь мир, если этот мир помешает Путину уничтожить Украину. Лавров и Путин не шутят: они действительно имеют это в виду. На мой взгляд, мир должен сделать из этих угроз выводы, которые были бы противоположны тем, о которых мечтает Путин и его шестерки.

После абсолютно безумного, нерационального, дикого нападения России на Украину мировым лидерам стало ясно, что РФ больше не является разумным и рациональным внешнеполитическим игроком на мировой арене. Мировые лидеры сейчас понимают: ядерным угрозам со стороны Кремля на всякий случай лучше верить, поскольку если они окажутся реальностью, цена ошибки окажется слишком высокой. Речь идет о существовании, о выживании всей человеческой цивилизации. Сейчас один человек на планете открыто и прямо угрожает уничтожить всю эту цивилизацию, если какие-то другие люди не захотят выполнить его совершенно безумные требования. Это самый настоящий ядерный терроризм, только террорист грозит взорвать не одну какую-нибудь бомбу в Нью-Йорке, как в кино, а уничтожить всю жизнь на нашей планете.

Поддаваться на угрозы такого террориста категорически нельзя, потому что в этом случае он может почувствовать свою силу, уверенность в себе и начать требовать что-нибудь еще. В результате все равно он подведет мир к той черте, когда мир откажется исполнять его требования и все это закончится в любом случае атомной войной. Но разница будет в том, что к той отдаленной атомной войне этот террорист подойдет весьма усиленным и уверенным в себе, а мир наоборот — ослабленным и деморализованным. Поэтому выполнение требований террориста — не вариант.

А что тогда вариант? Представители любой спецслужбы мира ответят на этот вопрос. Вариантом может быть только ликвидация террориста — человека, который ради достижения своих политических целей взял заложников. А поскольку в заложниках сейчас оказалось не несколько десятков человек, не какой-нибудь автобус или самолет, а в буквальном смысле вся наша планета, — это угроза планетарного масштаба. Это как какой-нибудь астероид, который летит к Земле, и решение этой проблемы должно быть и будет глобальным.

Иными словами: сейчас во всем мире ученые, дипломаты, политики, медики, химики, биологи, шпионы, спецслужбы, военные, наверное, должны отбросить все свои разногласия, обиды, конфликты в сторону, чтобы решить сейчас одну проблему. Сейчас Запад начал осознавать масштабы и возможные последствия этого кризиса, поэтому страны ЕС, Большая Семерка, НАТО действуют сообща, как единый организм.

На очереди после стран Запада, мне кажется, Китай, как еще один из важных центров современного мира. Более того, Китай важен еще и как страна, которая является сюзереном Путина, а Путин — вассалом Китая. Китай может отдавать Путину приказы, которых Путин раньше не ослушивался.

Китайская компартия, которая нельзя сказать, что сильно обожала США, к Путину до недавнего времени относилась очень благосклонно. Президент Си Цзиньпин разрешил нападать, но с одним условием — после олимпиады, а Путин это условие выполнил.

Но при том, что у Пекина хорошие отношения с Путиным, а плохие — с американцами, Китай абсолютно не собирается погибать в ядерном огне из-за того, что Путина кто-то обидел и не дал ему захватить Украину. Думаю, что китайцы сказали: «Захватишь Украину — пожалуйста, а нет — так нет. Только без ядерной войны, потому что этого нам точно не нужно». У Китая всегда очень далеко идущие планы — к концу XXI века стать главной страной на нашей планете и по экономике, и по научному, культурному, спортивному развитию, — какому-угодно. Они вовсе не собираются становиться радиоактивной пустыней, населенной мутантами, а именно такую перспективу им сейчас предлагает Путин.

Китайцев это не устраивает, поэтому после выступления Лаврова было интересное заявление, сделанное китайским МИД. Они выступили довольно резко, по китайским, конечно, меркам. Цитирую: «Никто не хочет Третьей мировой войны. Все стороны должны проявить сдержанность вокруг кризиса на Украине и не допустить распространения конфликта». Китайцы дают понять Путину, что РФ не получит никакой поддержки — ни финансовой, ни технологической, ни военной. Ни сочувствия даже со стороны Китайской Народной Республики. А без китайской помощи, без китайской поддержки российский военный корабль пойдет сами знаете, каким курсом.

Но проблема в том, что у Путина нет другого выхода — он только о ядерной войне сейчас и думает. Только в ней он и видит свое спасение от позорного поражения в войне в Украине. Он совсем не планировал поражения. Он промыл всем своим согражданам мозги, а тут выясняется, что, судя по всему, Украина пройдет победным маршем и по Москве, а вовсе не наоборот.

Путин не понимает, как действовать дальше, рука сама тянется к этой самой ядерной кнопке. Поэтому я уверен, что в недалеком будущем, если этого уже не произошло, то и китайские спецслужбы присоединятся к западным коллегам в деле разработке плана нейтрализации Путина тем или иным способом. Поэтому сейчас любые ресурсы всей планеты будут сконцентрированы на том, что Путина надо остановить. Ядерную войну допустить нельзя.

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