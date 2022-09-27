«Понимает, что проигрывает». Госдеп высказался о ядерных угрозах Путина и решении объявить мобилизацию 27 сентября, 09:02 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

В Госдепе США заявили, что кремлевский диктатор Владимир Путин прибег к объявлению мобилизации в РФ и ядерным угрозам, потому что понимает, что проигрывает.

Как сказал в ходе брифинга официальный представитель Госдепа Нед Прайс, своими действиями Путин сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы еще больше изолировать Россию и укрепить решимость международного сообщества поддержать Украину.

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«Его бряцание ядерным оружием, фиктивные референдумы, его частичная мобилизация и широкомасштабное — а иногда и жестокое — подавление россиян, осуществляющих свои универсальные права… Эти действия президента Путина очень ясно сигнализируют о том, что он понимает, что проигрывает», — подчеркнул Прайс.

По его словам, Путин «делает все возможное, чтобы запугать тех, кто ему противостоит».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

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