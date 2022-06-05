Путин угрожает Украине новыми ударами и называет поставки западного оружия «возней»
Владимир Путин (Фото:Reuters)
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ будет наносить удары по тем объектам, по которым удары пока не наносились, если Украина получит ракеты дальнего действия.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Россия-1.
«Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся», — сказал Путин.
В то же время российский диктатор заявил, что в поставках американских РСЗО Киеву «нет ничего нового», поскольку на вооружении украинской армии находятся «аналогичные системы советского образца с такой же дальностью».
Кроме того, Путин назвал «возней» решения западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений. По его словам, поставка оружия якобы «ничего не меняет на самом деле» и станет причиной затягивания войны.
1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.
В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:
- РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
- пять противоартиллерийских радаров;
- две РЛС для обнаружения воздушных целей;
- 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
- 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
- 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
- четыре вертолета Ми-17;
- 15 тактических автомобилей;
- запчасти и оборудование.
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