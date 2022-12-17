«Первый потенциальный предатель в окружении». Путин везет Лукашенко ультиматум — Саакян 17 декабря, 17:45 Эксклюзив НВ У Лукашенко анонсировали его личную встречу с диктатором Путиным в Минске 19 декабря (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via Reuters)

Политолог Олег Саакян в эфире Радио НВ предположил, зачем российский диктатор Владимир Путин посетит белорусского узурпатора Александра Лукашенко 19 декабря.

«Потенциально — Лукашенко очень весомый свидетель и первый потенциальный предатель в ближайшем окружении людей, владеющих информацией о российско-украинской войне, против Путина, против российского военно-политического руководства», — считает Саакян.

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Поэтому, по мнению политолога, в российском сценарии развития отношений с Беларусью существует всего два варианта:

«Или [Лукашенко] нужно замазать в войну кровью. Тогда он становится более послушным и уменьшается риск предательства. Или его нужно убирать с должности и тогда проводить де-факто или де-юре уже даже аннексию самой Беларуси, делать Путина президентом Союзного государства или каким-то главой, Лукашенко на какую-то номинальную должность сдвигать, где он ни на что влиять не будет. А потом вообще в забвение (или политическое, или физическое) отправлять».

Путин, убежден Саакян, планирует посетить Минск, чтобы донести эти варианты Лукашенко:

«Или он вступает в войну или веревка заканчивается и, соответственно, его будут устранять с его сегодняшней должности, из его сегодняшнего статуса».