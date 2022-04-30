Путин трижды отказал Папе Римскому в эвакуации людей с Азовстали — СМИ 30 апреля, 13:54 Цей матеріал також доступний українською Папа Римский Франциск трижды обращался к Путину по эвакуации людей с Азовстали (Фото:REUTERS / Guglielmo Mangiapane)

Российский диктатор Владимир Путин трижды отказал Папе Римскому Франциску в организации гуманитарных коридоров из Мариуполя, сообщает итальянская газета Il Messaggero.

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Как пишет издание, глава католической трижды обращался к Путину по поводу эвакуации мирных жителей, прячущихся от российских обстрелов в заблокированном заводе Азовсталь. Обсуждалась даже идея эвакуации людей на корабле под флагом Ватикана.

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Но все три раза просьба Папы была отклонена, утверждает издание.

«За эти шестьдесят дней конфликта Папа Франциск трижды пытался применить свою моральную власть над Кремлем, пытаясь помочь создать гуманитарный коридор в Мариуполе. Но Россия трижды давала понять Ватикану, что не гарантирует никакую безопасность», — говорится в сообщении.

Переговоры проходили путем прямых сообщений в Москву по дипломатическим каналам, а также через православный Патриархат.

«Для Ватикана, безусловно, это очередное разочарование, поскольку Папа до последнего надеялся, что сможет гарантировать путь бегства мирным жителям, истощенным в течение двух месяцев войны», — пишет итальянское издание.

Также отмечается, что в первой попытке эвакуации людей из Мариуполя, которая должна была состояться в конце марта, лично должен был участвовать апостольный нунций в Украине монсеньор Висвалдас Кулбокас вместе с представителем Московского Патриархата. Но в последний момент российская военная власть ответила отказом.

Вторая попытка должна была состояться в канун Пасхи. Для этого Папа отправил бы в Мариуполь своего доверенного кардинала для гуманитарных миссий, поляка Конрада Краевского, успешно завершившего передачу подаренной Папой скорой помощи из Рима в Киев. Российские власти и на этот раз отложили решение, а затем сообщили, что не гарантируют безопасность.

Сообщается, что теперь в Ватикане пессимистично относятся к дальнейшим попыткам организовать эвакуацию людей из Азовстали.

«Я пессимист, однако мы должны работать на этом поле дипломатии и многосторонности, иначе война будет продолжать пожирать детей Украины», — прокомментировал кардинал Пьетро Паролин.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от пяти до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

Мирные жители, оставшиеся в городе, не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывают многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

МИД Украины отмечал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, закрытых в укрытиях на заводе, срочно нужен гуманитарный коридор.

Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, но предоставляют коридоры для сдачи в плен военным, делая вид, что это одно и то же.



Руководство Украины и мировые лидеры продолжают переговоры с Москвой о переговорах по поводу эвакуации людей из Азовстали. В частности, с этой целью в Москву приезжал Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. В офисе генсека заявили, что Путин якобы согласился на участие ООН и Красного Креста в эвакуации мариупольцев из Азовстали. Однако вскоре в Кремле опровергли эту информацию.

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