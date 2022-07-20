Унижение хромого в Иране. Как визит Путина в Тегеран обернулся тремя эпичными конфузами

20 июля, 20:32
Сюжет
Встреча Хаменеи с Путиным, 19 июля 2022 года (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Встреча Хаменеи с Путиным, 19 июля 2022 года (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

После широкомасштабного вторжения России в Украину диктатор Владимир Путин всего второй раз покинул страну, совершив визит в Иран. Официальная пропаганда преподносит поездку как «успешную» и «полезную». В то же время в иностранных СМИ и соцсетях обращают внимание на неловкие и позорные ситуации, в которые угодил Путин.

Epic Fail № 1. Что с ногой и рукой?

Едва кремлевский тиран сошел с трапа самолета в тегеранском аэропорту Мехрабад, журналист Middle Eastern Eye Раджип Сойлу опубликовал твит: «Что-то не то с походкой Путина».

Видео дня
https://twitter.com/ragipsoylu/status/1549404443141148674

Позже он добавил: «И правая рука не двигается. Удивительное видео».

Действительно, Путин неловко спрыгнул с нижней ступеньки, а направляясь к встречающим, заметно хромал.

«СМИ сделали вывод, что Путин неуверенно стоит на ногах, что добавило слухов о его здоровье, которые появились после того, как он вторгся в Украину 24 февраля», — написал Newsweek.

Чем вызваны изменения в физическом состоянии российского диктатора, неизвестно. Но уже несколько последних месяцев распространяются сообщения о тяжелых болезнях Путина, в частности, о том, что у него рак на поздней стадии. В мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Врач-невролог Александра Щебет оценила для НВ наличие неврологических расстройств и состояние здоровья российского диктатора. По ее словам, если проанализировать внешность Путина, то можно заметить, что у него постоянно меняется объем лица, то есть отек лица, то его нет.

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17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ прокомментировал слухи слабом здоровье Путина: «Тот, кто на троне, временно испытывает определенные проблемы [со здоровьем], судя по многим информационным потокам, по данным разведок. И это не только наша разведка, это и разведки других стран. У нас есть подтверждение».

На правую руку Путина пользователи Сети обратили внимание и после появления видео его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. «Очевидно, его правой руке нужно 50 секунд, чтобы повернуться. Так это работает», — сострил HLM.

Эти кадры стали также путинским

Epic fail № 2. Где ты, Реджеп?

«Как правило, все ждут Путина. Однако на переговорах в Тегеране Путин ждал Эрдогана. Всего 50 секунд. Но, судя по этому видео, президенту РФ они показались часами», — отметила Медуза.

https://www.youtube.com/watch?v=Y7WL7XDcmsc

Неясно, случайно ли задержался Эрдоган, либо это стало его изощренной местью. «Лидер РФ, который заработал репутацию человека, намеренно заставляющего мировых лидеров ждать иногда в течение нескольких часов после того, как должны были начаться запланированные переговоры, попал на незнакомую территорию. Некоторые обозреватели предположили, что это могло быть расплатой за встречу 2020 года в Москве, когда Эрдоган так долго ждал Путина, чтобы войти в конференц-зал, что даже присел», — писала The Guardian.

В Тегеране московский диктатор нервно переминался с ноги на ногу, пока фотокорреспонденты клацали затворами, затем недовольно надувал щеки, а когда Эрдоган наконец подошел для рукопожатия, с оттенком раздражения развел руки в стороны.

«Эти 50 секунд, которые Эрдоган заставил Путина ждать, изнемогая перед камерами, говорят о том, сколь многое изменилось после Украины», — написала в Twitter корреспондент ближневосточного медиа-проекта National News Джойс Карам.

Epic Fail № 3. Видишь стол?

Дистанция, которая разделяла Путина и духовного лидера Ирана Али Хаменеи во время переговоров, моментально послужила источником мемов.

Известно, что после начала эпидемии коронавируса российский диктатор боится приближаться к другим людям. Он проводит встречи за длинным столом; кроме того, по сообщениям прессы, охрана Кремля требует, чтобы перед аудиенцией с Путиным все сдавали анализы и соблюдали карантин.

Соцсети
Фото: Соцсети
Соцсети
Фото: Соцсети
Соцсети
Фото: Соцсети

«Ходят слухи, что стол отказался попасть на этот снимок» — пошутила газета Kyiv Post.

https://twitter.com/KyivPost/status/1549514958538477569

Чего добился Путин?

«Судя по заявлениям, сделанным во время переговоров, а также итоговому коммюнике саммита, поездка оказалась весьма полезной, по крайней мере в плане геополитических перспектив», — утверждает пропагандистский сайт News.ru.

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Иранский президент Ибрахим Раиси заявил, что «Россия, Турция и Иран согласились, что силы США должны покинуть территорию Сирии». Кроме того, Путин получил (на словах) поддержку своих действий в Украине от аятоллы Хаменеи. «Война — это жестокая концепция, и Исламская Республика недовольна тем, что от нее страдают простые люди. Но в случае с Украиной, если бы вы не проявили инициативу, другая сторона развязала бы войну по собственной инициативе», — сказал тот.

Также российский Газпром и Национальная иранская нефтяная компания NIOC заключили сделку на 40 млрд долларов, подразумевающую, среди прочего, разработку двух газовых и шести нефтяных месторождений.

Однако этим «успех» визита ограничивается. «Россия использует трехсторонний саммит по Сирии, чтобы продемонстрировать, что у нее еще остались сильные союзники и геополитическое влияние. Но это вовсе не „друзья до гроба“. Турция и Иран еще и соперники России. Турция и Россия занимают противоположные стороны в сирийском и ливийском вопросах. Также они соперничают за влияние на Южном Кавказе. Турецкие беспилотники помогают украинской армии. Что касается Ирана, то он соревнуется с Россией за место на мировом энергетическом рынке», — указал корреспондент ВВС Стив Розенберг.

А надежды Кремля добиться поставок иранских беспилотников, чтобы восполнить потери армии РФ в Украине, не оправдались. Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ. В Вашингтоне также не видят признаков того, что Тегеран передаст России дроны.

Комментируя визит кремлевского диктатора в Иран, координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что он показал, насколько изолированной оказалась Россия после вторжения в Украину.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Владимир Путин Иран Болезни Реджеп Тайип Эрдоган Изоляция РФ Али Хаменеи Мемы Война России против Украины

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