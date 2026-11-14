Российский диктатор Владимир Путин не изменил своих требований к НАТО спустя почти пять лет (Фото: Sputnik/Sergei Bulkin/Pool via REUTERS)

Страна-агрессор Россия на мирных переговорах с Украиной и США вновь выдвинула требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО к состоянию 1997 года . Это подразумевает вывод войск Альянса, в частности, из Польши и стран Балтии, сообщает The New York Times со ссылкой на копию российского документа, в котором изложены требования РФ.

Российский диктатор Владимир Путин озвучил свои требования в ходе переговоров с посланниками президента США Дональда Трампа в Кремле 12 ноября. В ряде случаев он повторил свою позицию по НАТО слово в слово — так же, как в 2021 году, за два месяца до полномасштабного вторжения в Украину, пишет NYT.

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Москва озвучила следующие требования:

вывод войск НАТО из стран восточного фланга, в частности, из Польши и стран Балтии;

исключение дальнейшего расширения НАТО и «любой военной деятельности» в Украине, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии;

отказ НАТО от договоренностей о совместном использовании ядерного оружия, позволяющих Европе использовать американское ядерное оружие для своей защиты;

запрет на использование ядерного оружия Франции и Великобритании для защиты других союзников в Европе;

прекращение помощи Украине, предусматривающей «поставки любых видов западного оружия, военной техники и продукции».

Некоторые пункты документа свидетельствуют о том, что после 2021 года Путин не только сохранил, но и ужесточил отдельные требования, отмечает NYT. При этом в тексте говорится, что РФ «одобрит» вступление Украины в Европейский Союз лишь при условии, что Киев не будет участвовать в совместной оборонной политике блока.

Документ не имеет подписи и предназначен лишь для неофициального изложения взглядов одной из сторон. Как отмечается в материале, он свидетельствует о том, что за более чем 20 месяцев дипломатических усилий администрации Трампа Путин практически не отступил от своих основных целей.

NYT пишет, что документ отражает первоначальную позицию страны-агрессора, однако российские официальные лица на переговорах дали понять, что Путин все еще может проявить «гибкость», сообщили изданию два источника, участвовавших в переговорах.

Однако российские официальные лица в Абу-Даби ясно дали понять, что рассматривают Холодную войну и возглавляемый Советским Союзом альянс — известный в то время как Организация Варшавского договора — в качестве модели того, как может выглядеть Европа после окончания войны в Украине.

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Один из американских чиновников сообщил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали россиянам, что с декабря 2021 года — когда их страна требовала заключения нового договора о безопасности, который прекратил бы большую часть военной деятельности НАТО в Восточной и Центральной Европе, многое изменилось.

«Тот факт, что исходная позиция России в отношении европейской безопасности на этой неделе — спустя пять лет — осталась практически неизменной, иллюстрирует масштаб задачи по поиску компромисса, который заставил бы Путина прекратить свою войну», — отмечает NYT.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 12 ноября, что «принятие условий России будет означать прямую угрозу безопасности Польши».

«Очевидно, что они неприемлемы не только для Украины, но и, прежде всего, для Европы и, безусловно, для таких стран, как Польша», — сказал Туск в Дублине, комментируя требования РФ.

Инфографика: NV

13 ноября немецкий таблоид Bild писал, что Россия на мирных переговорах требует выхода Финляндии из НАТО, отказа Альянса от баз в странах Балтии, контроля над всем Донбассом, а также «демилитаризации» Одессы и Николаева.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что Россия настаивает на письменных гарантиях нерасширения НАТО на восток.