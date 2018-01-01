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Путин, Трамп и спецпрокурор Мюллер: стали известны претенденты на звание Человек года по версии Time

Сегодня, 12:21
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Дональд Трамп - один из претендентов на звание Человек года по версии Time

Журнал Time опубликовал шорт-лист претендентов на звание Человек года, в который в частности попали президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, спецпрокурор США Роберт Мюллер и убитый журналист Джамаль Хашукджи.

В список также попали режиссер фильма Черная пантера Райан Куглер, профессор Кристин Блейзи Форд, обвинившая в сексуальных домогательствах кандидата на должность суда Верховного судьи США Бретта Кавано, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В списке также есть две коллективные кандидатуры - это ученики школы в Паркленде (штат Флорида), которые после массового убийства в этой школе начали кампанию за ограничение владения оружием, и "разделенные семьи" - семьи мигрантов, обвиненных в незаконном пересечении границы США, из которых временно изымали детей. После массового общественного возмущения американские власти отказались от этой политики.

Time вручает премию Человек года с 1927 года. Ее номинантами становятся люди, которые в течение года повлияли на происходящие события.

В 2017 году журнал вручил премию движению Silence Breakers (Нарушившие тишину) - группе женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах.

Теги:   Человек года Дональд Трамп Владимир Путин

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