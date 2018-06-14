Путин тоже получил личное письмо от Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин, как и Дональд Трам, получил личное письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Письмо вручил ему председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам.
"Имею честь передать вам искренний привет от председателя [Государственного совета КНДР], товарища Ким Чен Ына в ваш адрес", - сказал он.
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Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что ждет письма от Ким Чен Ына. Когда письмо ему уже передали он назвал его "интересным и хорошим", не успев прочитать. Позже он сообщил, что это было "очень приятное письмо" с приветствием от Кима и "ничего больше".
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